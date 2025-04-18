Итальянский модный дом Valentino потерял 22% прибыли в 2024 году

Операционная прибыль итальянского дома моды Valentino в прошлом году упала на 22% и составила 280 миллионов долларов. Сектор предметов роскоши столкнулся с замедлением мирового спроса на товары высокого класса, особенно в странах Азии.

Об этом сообщает агентство R euters.

Европейские бренды по производству предметов роскоши рассчитывали на то, что богатые американцы дадут толчок росту, ведь ожидания роста продаж в Китае оставались на низком уровне. Но после введения пошлин президента США Дональда Трампа сектор готовится к тому, что может стать самым продолжительным спадом за последние годы.

По данным модного дома Valentino, расходы компании привели к снижению ее операционной прибыли до 280 миллионов долларов США в 2024 году. Выручка упала на 2%, несмотря на хорошие продажи в Японии, Ближнем Востоке и Америке. При этом онлайн-продажи выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует их целям по укреплению своего бизнеса в сфере электронной коммерции.

"Наша работа сделала решительный шаг вперед с приходом Алессандро Микеле на должность нашего нового креативного директора", – заявил генеральный директор Valentino Якопо Вентурини.

Модный дом нанял бывшего дизайнера Gucci в марте прошлого года после увольнения креативного директора Пьерпаоло Пиччоли, занимавшего этот пост 25 лет.

В 2023 году владелец Gucci Kering приобрел 30% акций Valentino с опционом на выкуп всего акционерного капитала компании к 2028 году.

Ранее сообщалось, что итальянский дом моды Prada согласился купить производителя одежды класса люкс и других предметов роскоши Versace за 1,38 млрд долларов наличными в рамках сделки, направленной на укрепление ее позиций как крупнейшей модной группы Италии.