Модный дом Armani назначил расширенный совет директоров: вошедший в новый состав

Итальянский дом роскоши Armani объявил о формировании нового, расширенного совета директоров, состоящего из восьми членов. Это решение было принято на фоне подготовки компании к продаже 15% акций после смерти ее основателя, Джорджо Армани, в сентябре.

Новый совет призван обеспечить стратегическое управление в условиях значительных изменений в индустрии роскоши и воли учредителя. В нее вошли три представителя семьи Армани, а также ряд влиятельных руководителей отрасли:

Марко Биззарри – бывший генеральный директор конкурирующего дома Gucci;

Джон Хукс – эксруководитель Armani;

Анджело Моратти - миланский бизнесмен;

Федерико Маркетти – основатель интернет-магазина Yoox;

Джузеппе Марсокчи — бывший заместитель управляющего директора Armani, недавно вступивший в должность главного исполнительного директора группы и присоединившийся к совету в прошлом месяце.

Совет директоров по-прежнему возглавляет давний партнер Джорджо Армани – Панталео Делл'Орко. Остальные два "семейных места" занимают племянница Сильвана Армани и племянник Андреа Камерана. Это значительное изменение по сравнению с предыдущим составом из семи человек, где семья занимала больше позиций.

Это назначение происходит в преддверии продажи части акций. Согласно завещанию Джорджо Армани, наследникам предписано в течение 18 месяцев либо постепенно продать модный дом, созданный им 50 лет назад, либо выйти на биржу, начиная с 15% акций. Среди приоритетных покупателей для продажи названы такие гиганты, как конгломерат LVMH, группа красоты L'Oreal, производитель очков EssilorLuxottica или другая " равноправная " группа.

Важно отметить, что Фонд Джорджио Армани подтвердил намерение сохранить долю не менее 30% капитала компании, вне зависимости от грядущих изменений, включая приход новых акционеров или публичный листинг.

Напомним, в октябре представители фонда Armani обратились к потенциальным покупателям по поводу продажи миноритарного пакета акций известной итальянской модной группы. Этот шаг фактически начал процесс получения доли в одной из самых известных модных империй мира спустя всего несколько недель после смерти дизайнера Джорджо Армани.