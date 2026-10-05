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Украинские операторы разминирования смогут получить финансирование от Швеции

разминирование
Украинские операторы разминирования смогут получить финансирование от Швеции / ГСЧС Украины

Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (Sida) объявило конкурс проектов по разминированию Украины с ориентировочным бюджетом в 150 млн шведских крон или более 13,2 млн евро. Финансирование, прежде всего, должно усилить украинские негосударственные организации и ускорить возврат очищенных земель к использованию.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

К разработке конкурса также принял участие Центр гуманитарного разминирования.

Финансирование предусмотрено для проектов, направленных на освобождение загрязненных территорий и дальнейшее развитие украинской системы управления противоминной деятельностью. Ориентировочный период реализации – с апреля 2027 года по декабрь 2029-го.

Подаваться могут официально зарегистрированные некоммерческие организации, имеющие действующий сертификат на проведение операций по разминированию в Украине и способные работать одновременно в нескольких регионах.

В то же время, субгрантополучателями могут быть и организации, которые непосредственно разминированием не занимаются.

Прием заявок продолжается с 30 сентября по 26 октября. Sida планирует отобрать по меньшей мере одну концепцию, авторы которой смогут в дальнейшем предоставить полноценное проектное предложение.

Программа реализуется в рамках шведской стратегии сотрудничества с Украиной в сфере восстановления и реформ на 2023-2027 годы и поддерживает выполнение Национальной стратегии Украины по разминированию.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году Украина должна получить, по меньшей мере, €165 млн на разминирование от Коалиции способностей по разминированию – средства планировали направить на технику и оборудование.

Автор:
Татьяна Гойденко

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