Пусть ищут: Буданов рассказал о своих агентах в Кремле

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов подтвердит, что у ГУР есть источники, близкие к российскому президенту, а информация о том, что украинские агенты работают в окружении российского диктатора Владимира Путина, парализует работу враждебной власти.

Об этом Буданов рассказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.

Украина постоянно подтверждает свою способность получать конфиденциальные данные, известные только российскому режиму, что приводит к нервной реакции со стороны России.

Глава ГУР объясняет, что у Путина и так знают, что в Кремле есть украинские источники информации, но когда ГУР так открыто констатирует этот очевидный факт, в России начинают проводить внутренние проверки, которые все равно ничего не изменят. По словам Буданова, это выгодно Украине.

Он добавил, что во время одного из таких расследований утечки информации трое были лишены свободы, 31 человек был уволен и этапирован, а большой процент правителей того ведомства попали под определенный пресс.

"То есть они сами парализовали свою работу. Они сами знают, что у нас есть доступ к очень конфиденциальной информации. То, что мы находим очевидные факты, заставляет их проводить внутренние расследования, и эти расследования ничего не изменят. (...) Информация всегда была оружием – пусть проверяют, пусть ищут", - резюмировала Буданов.

Он подчеркнул, что Украина продолжает использовать свои источники информации как инструмент для обеспечения национальной безопасности и эффективного контроля за ситуацией, несмотря на попытки России скрывать свои действия.