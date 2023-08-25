У Харківській області вирішили посилити мобілізацію

Начальник Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради 25 серпня заявив, що в області посилять мобілізаційні заходи.

Про це повідомила пресслужба ОВА.

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", – сказав Семенуха.

Деталей що того, як саме планують посилювати мобілізаційні заходи в Харківській області, Семенуха не уточнив.

Він обговорив їх на нараді з тво начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представниками територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також головами районних військових адміністрацій та громад регіону.

Вони також вирішили, що на території районних військових адміністрації та населених пунктів Харківської області створять комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував від військового керівництва країни прохання посилити мобілізацію. Водночас він зауважує, що спершу потрібно налагодити систему, зокрема, вирішити питання з військкомами.