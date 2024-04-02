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Студентам-парням разрешат выезжать за границу для обучения: какие условия
2 апреля правительство приняло решение, которое позволит парням, которые учатся в ВУЗах, также становиться участниками программы "академическая мобильность", согласно которой можно временно выехать за границу для обучения сроком на один семестр.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.
Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате по дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).
Для пересечения границы студенты должны иметь е-билет студента, направление от учебного заведения, заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности, военно-справочный документ от ТЦК.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Лисовой подчеркнул, что никаких особых разрешений МОН не будет выдавать.
"Программы академической мобильности - это в определенной степени свежий глоток воздуха и для студентов, и для университетов. Для того чтобы принять участие, необходимо иметь высокие баллы и выполнить ряд требований, которые устанавливают учредители программы. Для университетов - это также способ укрепить партнерства с иностранными заведениями", - написал он.
Лесной добавил, что до сегодняшнего дня из-за военного положения в программах академической мобильности участвовали только девушки, из-за чего студенты неоднократно обращались с этим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним, ранее Лисовой поддержал законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин старше 30 лет, получающих второе высшее образование. По его словам, сегодня в Украине получила распространение тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.
Источник фото: ua.depositphotos.com