Студентам-парням разрешат выезжать за границу для обучения: какие условия

2 апреля правительство приняло решение, которое позволит парням, которые учатся в ВУЗах, также становиться участниками программы "академическая мобильность", согласно которой можно временно выехать за границу для обучения сроком на один семестр.

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Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате по дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Для пересечения границы студенты должны иметь е-билет студента, направление от учебного заведения, заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности, военно-справочный документ от ТЦК.

Лисовой подчеркнул, что никаких особых разрешений МОН не будет выдавать.

"Программы академической мобильности - это в определенной степени свежий глоток воздуха и для студентов, и для университетов. Для того чтобы принять участие, необходимо иметь высокие баллы и выполнить ряд требований, которые устанавливают учредители программы. Для университетов - это также способ укрепить партнерства с иностранными заведениями", - написал он.

Лесной добавил, что до сегодняшнего дня из-за военного положения в программах академической мобильности участвовали только девушки, из-за чего студенты неоднократно обращались с этим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, ранее Лисовой поддержал законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин старше 30 лет, получающих второе высшее образование. По его словам, сегодня в Украине получила распространение тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.

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