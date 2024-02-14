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Правительство одобрило "слияние" крупнейших украинских вузов во Львове, Киеве и Харькове
Кабинет Министров Украины принял постановления о реорганизации Института физической оптики имени Ореста Влоха, Научно-исследовательского института украиноведения и Украинской инженерно-педагогической академии.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Отмечается, что Институт физической оптики объединят со Львовским национальным университетом имени Ивана Франка, Научно-исследовательский институт украиноведения – с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, а Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина.
В МОН подчеркивают, что такие решения имеют целью оптимизировать сеть научных учреждений и учреждений высшего образования, улучшить управление, усилить кадровый потенциал, исследовательскую базу, а также возможности дополнительного привлечения конкурсного и внебюджетного финансирования научной деятельности исследовательских институтов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также, согласно сообщению министерства, это позволит университетам усилить в образовательном процессе исследовательскую составляющую.
В МОН напоминают, что в январе 2024 КМУ уже было принято решение об объединении Физико-химического института защиты окружающей среды и человека МОН и НАН Украины (г. Одесса) и Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.
В ведомстве добавляют, что объединительные процессы продолжаются и в других регионах страны.
Как подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лесной, непосредственное управление научными учреждениями является неприсущей МОН функцией, а решение об объединении является продолжением курса на усиление университетской науки.
"Теперь эти научные учреждения смогут объединить усилия и ресурсы с ЗВО для развития научных исследований и инновационных проектов. Такое объединение позволит институтам получить больше ресурсов для развития научного потенциала", - объяснил Лесной.
Напомним, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в 2024 году выплаты украинским педагогам будут повышены на 21% - расходы бюджета на образование превысят 170 млрд грн. Это на 20 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом.