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Образование
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Правительство одобрило "слияние" крупнейших украинских вузов во Львове, Киеве и Харькове

Правительство одобрило "слияние" крупнейших украинских вузов во Львове, Киеве и Харькове
Львовский национальный университет имени Ивана Франка. Фото: lnu.edu.ua

Кабинет Министров Украины принял постановления о реорганизации Института физической оптики имени Ореста Влоха, Научно-исследовательского института украиноведения и Украинской инженерно-педагогической академии.

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Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Отмечается, что Институт физической оптики объединят со Львовским национальным университетом имени Ивана Франка, Научно-исследовательский институт украиноведения – с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, а Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина.

Фото 2 — Правительство одобрило "слияние" крупнейших украинских вузов во Львове, Киеве и Харькове

В МОН подчеркивают, что такие решения имеют целью оптимизировать сеть научных учреждений и учреждений высшего образования, улучшить управление, усилить кадровый потенциал, исследовательскую базу, а также возможности дополнительного привлечения конкурсного и внебюджетного финансирования научной деятельности исследовательских институтов.

Также, согласно сообщению министерства, это позволит университетам усилить в образовательном процессе исследовательскую составляющую.

В МОН напоминают, что в январе 2024 КМУ уже было принято решение об объединении Физико-химического института защиты окружающей среды и человека МОН и НАН Украины (г. Одесса) и Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

В ведомстве добавляют, что объединительные процессы продолжаются и в других регионах страны.

Как подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лесной, непосредственное управление научными учреждениями является неприсущей МОН функцией, а решение об объединении является продолжением курса на усиление университетской науки.

"Теперь эти научные учреждения смогут объединить усилия и ресурсы с ЗВО для развития научных исследований и инновационных проектов. Такое объединение позволит институтам получить больше ресурсов для развития научного потенциала", - объяснил Лесной.

Напомним, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в 2024 году выплаты украинским педагогам будут повышены на 21% - расходы бюджета на образование превысят 170 млрд грн. Это на 20 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом.

Автор:
Светлана Манько