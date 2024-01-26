В КПИ открыли первое в Украине многофункциональное укрытие для студентов CLUST SPACE

25 января в Центральной библиотеке КПИ им. И. Сикорского состоялось официальное открытие smart shelter CLUST SPACE – первого в Украине многофункционального укрытия для студентов. Мероприятие прошло при участии представителей государства, образования, бизнеса и общественных инициатив.

CLUST SPACE – это уникальный проект, сочетающий в себе безопасное укрытие и современный коворкинг. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить непрерывный образовательный процесс во время войны, а также стать платформой для встречи талантливой творческой молодежи с бизнесом, поскольку это пространство будет продолжать функционировать и после победы.

CLUST SPACE — это не просто точечное решение проблемы обучения во время войны, а системная работа по развитию студенчества. Этот проект на самом деле стал ответом на большое количество текущих запросов общества и является уникальным решением безопасности, которое можно перенести на другие регионы Украины и за ее пределы также », — комментирует Руслан Тимофеев , инициатор проекта CLUST SPACE, предприниматель, основатель венчур билдера CLUST и СЕО венчурный фонд Adventures Lab.

Первый smart shelter CLUST SPACE был построен в Центральной библиотеке КПИ им. И. Сикорского. Ранее в этом подвальном помещении было одно из книгохранилищ библиотеки. Сегодня это 600 м2 современного многофункционального пространства, которое трансформируется под потребности студенчества – здесь можно читать лекции, проводить конференции, презентации, хакатоны или использовать в качестве коворкинга для обучения или экзаменов. Кроме общего оупен-спейса, в пространстве есть большие переговорки и комнаты для онлайн-встреч, читательские залы, кафетерий, игровая зона, душевые кабины и инклюзивные туалеты.

Как укрытие пространство может вместить около 500 человек. Вся инфраструктура, в том числе вентиляционная система, рассчитана на длительное пребывание при опасности.

«Безопасность является очень важным условием для обеспечения образовательного и научного процессов в военное время. Поэтому обустройство в Киевской политехнике безопасного и комфортного пространства smart shelter CLUST SPACE, в котором креативное сообщество сможет создавать инновации мирового уровня, имеет большое значение не только для университета, но и для страны. Новое инновационное укрытие на базе нашей научно-технической библиотеки будет служить как сообществу КПИ, так и эффективно будет использоваться участниками Всеукраинской инновационной экосистемы Sikorsky Challenge Ukraine, МОН Украины, Минцифры, другими научно-образовательными учреждениями и ведомствами для развития инноваций», — комментирует Михаил Згуровский ректор КПИ им. И. Сикорского.

Строительство CLUST SPACE длилось около 5 месяцев и обошлось в $400 000, поскольку у подобного пространства есть много архитектурных требований. В частности, вентиляционная система, которую пришлось полностью обновлять, бронированное стекло, акустические панели, автономное питание, безбарьерность и т.д. Все это стало реализовано благодаря поддержке партнеров. Главным донором проекта CLUST SPACE выступила компания Freedom Holding Corp. Также проект поддержали Министерство образования и науки Украины, ГСЧС, КГГА, БФ Свичадо и Usyk Foundation.

«Мы во Freedom Holding Corp. верим, что CLUST SPACE станет настоящей опорой киевскому студенчеству и местом эффективного взаимодействия бизнеса с творческой молодежью. Это пространство может стать местом формирования нового поколения украинских лидеров и территории, где будут рождаться и реализоваться большие идеи и уникальные инновации» , — добавляет Тимур Турлов , инвестор и СЕО международного инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp.

Во время инвента главный архитектор пространства Павел Пэкер провел экскурсию для гостей и подробно рассказал об уникальных дизайнерских решениях. Также в рамках официального открытия пространства CLUST SPACE состоялась панельная дискуссия Smart money. Как Украине совершить технологический скачок. Роль бизнеса, государства и образования» .

Среди спикеров были:

Михаил Згуровский , Ректор КПИ им. И. Сикорского

, Ректор КПИ им. И. Сикорского Денис Курбатов , Заместитель Министра образования и науки Украины

, Заместитель Министра образования и науки Украины Инна Малюкова , руководитель Sikorsky Challenge

, руководитель Sikorsky Challenge Юрий Кривошея , Вицепрезидент Канадско-Украинской торговой палаты в Украине, Управляющий Партнер Торонто-Киев, соучредитель Yakaboo, председатель наблюдательного совета «Промприбор.Реновация»

, Вицепрезидент Канадско-Украинской торговой палаты в Украине, Управляющий Партнер Торонто-Киев, соучредитель Yakaboo, председатель наблюдательного совета «Промприбор.Реновация» Алексей Шалденко , Ph.D., CEO/Co-founder Wantent, доцент кафедры Цифровых технологий в энергетике КПИ

, Ph.D., CEO/Co-founder Wantent, доцент кафедры Цифровых технологий в энергетике КПИ Наталья Кушнерская, руководитель DEFENCE-TECH кластера Brave1.

Сквозная тема панельной дискуссии — важность сотрудничества государства, образовательного сектора и бизнеса для обеспечения комфортных условий обучения и воспитания молодого поколения, которое будет восстанавливать экономику Украины после победы и создавать инновационные стартапы с украинскими корнями.

Инициаторы проекта отметили, что планируют масштабировать проект смартшелтеров CLUST SPACE на другие регионы Украины и ищут партнеров для реализации планов. Следующее пространство планируется построить при ДНУ им. А. Гончара и уже даже привлекли первые $100 000 от выпускника КПИ и ИТ-предпринимателя Михаила Савченко.