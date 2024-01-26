У КПІ відкрили перше в Україні багатофункціональне укриття для студентів CLUST SPACE

25 січня в Центральній бібліотеці КПІ ім. І. Сікорського відбулося офіційне відкриття smart shelter CLUST SPACE — першого в Україні багатофункціонального укриття для студентів. Захід відбувся за участі представників держави, освіти, бізнесу та громадських ініціатив.

CLUST SPACE — це унікальний проєкт, який поєднує в собі безпечне укриття та сучасний коворкінг. Його мета в тому, щоб забезпечити безперервний освітній процес під час війни, а також стати платформою для зустрічі талановитої творчої молоді з бізнесом, оскільки цей простір продовжуватиме функціонувати й після перемоги.

«CLUST SPACE — це не просто точкове рішення проблеми навчання під час війни, а системна робота з розвитку студентства. Цей проєкт насправді став відповіддю на велику кількість поточних запитів суспільства і він є унікальним безпековим рішенням, яке можна перенести на інші регіони України і за її межі також», — коментує Руслан Тимофєєв, ініціатор проєкту CLUST SPACE, підприємець, засновник венчур білдера CLUST і СЕО венчурного фонду Adventures Lab.

Перший smart shelter CLUST SPACE побудували в Центральній бібліотеці КПІ ім. І. Сікорського. Раніше в цьому підвальному приміщенні було одне з книгосховищ бібліотеки. Сьогодні це 600 м2 сучасного багатофункціонального простору, яке трансформується під потреби студентства — тут можна читати лекції, проводити конференції, презентації, хакатони або використовувати як коворкінг для навчання чи іспитів. Окрім загального оупен спейсу, в просторі є великі переговорки та кімнати для онлайн-зустрічей, читацькі зали, кафетерій, ігрова зона, душові кабіни та інклюзивні вбиральні.

Як укриття простір може вмістити близько 500 людей. Уся інфраструктура, зокрема вентиляційна система, розрахована на тривале перебування за часів небезпеки.

«Безпека є вкрай важливою умовою для забезпечення освітнього та наукового процесів у воєнний час. Тому облаштування в Київській політехніці безпечного і комфортного простору smart shelter CLUST SPACE, в якому креативна спільнота зможе створювати інновації світового рівня, має велике значення не лише для університету, а й для країни. Нове інноваційне укриття на базі нашої науково-технічної бібліотеки слугуватиме як спільноті КПІ, так і буде ефективно використовуватися учасниками Всеукраїнської інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine, МОН України, Мінцифри, іншими науково-освітніми установами і відомствами для розвитку інновацій», — коментує Михайло Згуровський, ректор КПІ ім. І. Сікорського.

Будівництво CLUST SPACE тривало близько 5 місяців і коштувало $400 000, оскільки у подібного простору є багато архітектурних вимог. Зокрема — вентиляційна система, яку довелося повністю оновлювати, броньоване скло, акустичні панелі, автономне живлення, безбарʼєрність тощо. Усе це стало можливо реалізувати завдяки підтримці партнерів. Головним донором проєкту CLUST SPACE виступила компанія Freedom Holding Corp. Також проєкт підтримали Міністерство освіти та науки України, ДСНС, КМДА, БФ Свічадо та Usyk Foundation.

«Ми у Freedom Holding Corp. віримо, що CLUST SPACE стане справжньою опорою для київського студентства та місцем ефективної взаємодії бізнесу з творчою молоддю. Цей простір може стати місцем формування нового покоління українських лідерів та територією, де народжуватимуться і реалізуватимуться великі ідеї та унікальні інновації», — додає Тимур Турлов, інвестор та СЕО міжнародного інвестиційного холдингу Freedom Holding Corp.

Під час івенту головний архітектор простору Павло Пекер провів екскурсію для гостей і детально розказав про унікальні дизайнерські рішення. Також у межах офіційного відкриття простору CLUST SPACE відбулася панельна дискусія «Smart money. Як Україні здійснити технологічний стрибок. Роль бізнесу, держави та освіти».

Серед спікерів були:

Михайло Згуровський , Ректор КПІ ім. І. Сікорського

, Ректор КПІ ім. І. Сікорського Денис Курбатов , Заступник Міністра освіти та науки України

, Заступник Міністра освіти та науки України Інна Малюкова , керівниця Sikorsky Challenge

, керівниця Sikorsky Challenge Юрій Кривошея , Віцепрезидент Канадсько-Української торгової палати в Україні, Керівний Партнер Торонто-Київ, співзасновник Yakaboo, голова наглядової ради «Промприлад.Реновація»

, Віцепрезидент Канадсько-Української торгової палати в Україні, Керівний Партнер Торонто-Київ, співзасновник Yakaboo, голова наглядової ради «Промприлад.Реновація» Олексій Шалденко , Ph.D., CEO/Co-founder Wantent, доцент кафедри Цифрових технологій в енергетиці КПІ

, Ph.D., CEO/Co-founder Wantent, доцент кафедри Цифрових технологій в енергетиці КПІ Наталія Кушнерська, керівниця DEFENCE-TECH кластера Brave1.

Наскрізна тема панельної дискусії — важливість співпраці держави, освітнього сектору та бізнесу заради забезпечення комфортних умов для навчання та виховання молодого покоління, яке відновлюватиме економіку України після перемоги та створюватиме інноваційні стартапи з українським корінням.

Ініціатори проєкту наголосили на тому, що планують масштабувати проєкт смартшелтерів CLUST SPACE на інші регіони України і шукають партнерів для реалізації планів. Наступний простір планують побудувати при ДНУ ім. О. Гончара і вже навіть залучили перші $100 000 від випускника КПІ та ІТ-підприємця Михайла Савченка.