Студентам за границей и на ВОТ хотят разрешить не подавать вузам военно-учетные документы до конца войны

Студентам-мужчинам, учащимся в украинских вузах дистанционно, находясь за границей, на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий, планируют предоставить отсрочку от военного учета до конца войны. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что Министерство образования и науки разработало проект постановления Кабинета министров, предусматривающий отсрочку представления военно-учетных документов в учебные заведения для таких студентов. Эта отсрочка будет действовать до момента прекращения военного положения или до возвращения студента на подконтрольную Украине территорию.

Проект постановления уже направлен на согласование в соответствующие министерства и ведомства. После завершения всех необходимых процедур документ будет передан на рассмотрение Министерства юстиции.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы. Президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая. Согласно новым правилам, мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.

В течение 60 дней с момента вступления закона в силу все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в военкомате, центре админуслуг или через электронный кабинет призывника.

Согласно закону, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат, в частности, соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее полученный, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Отсрочка же от направления на базовую военную службу (ранее называлась срочной) предоставляется, в частности, призывникам, обучающимся в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего образования, высшего духовного образования по дневной или дуальной форме, в интернатуре или докторантуре (до 24 -летнего возраста).

Отметим также, что в начале апреля Кабмин разрешил студентам 18-22 лет, которые учатся на бакалаврате на дневной форме (или же на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления), становиться участниками программы "академическая мобильность", позволяющей выехать из Украины по направлению от вуза для обучения на один семестр.

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