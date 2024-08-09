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Киевская школа экономики предлагает гранты на бесплатное обучение в магистратуре: как можно податься
Киевская школа экономики (KSE) объявила последнюю неделю приема заявок на грантовую помощь, которая покрывает полную стоимость обучения на магистратуре и частично проживание в колливинге. Подать заявку можно до 15 августа включительно, заполнив форму на сайте KSE.
Об этом говорится в пресс-релизе KSE.
Грантовые возможности предоставляются благодаря поддержке благотворительного фонда KSE Foundation, украинского бизнеса, международных благотворителей и сотен граждан. Гранты охватывают полную стоимость обучения и частично возмещают расходы на проживание.
Программы грантов для студентов-магистров включают:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- "Финансовая помощь" – для защитников, их детей и внутренне перемещенных лиц.
- "Академические гранты" – для обладателей высоких баллов по английскому языку или другим академическим достижениям.
- "Come back home" – для тех, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года, проживает за границей и имеет высокие баллы по английскому языку.
Также для студентов магистерской программы "Экономика бизнеса и финансов" действует стипендиальная программа "Ampersand", на которую можно подать заявку до 22 августа.
Как отправиться на грантовые программы
Чтобы податься на гранты, необходимо:
- Заполнить заявку.
- Представить аппликационную форму с необходимыми документами.
- Пройти собеседование с Грантовым комитетом.
Подробности о грантовых программах и подаче заявок можно найти на сайте KSE.
Подробный список требований к аппликантам можно просмотреть по ссылке.
Киевская школа экономики готовит магистров по восьми магистерским специальностям: "Экономический анализ", "Экономика бизнеса и финансов", "Публичная политика и управление", "Социальная психология", "Исследование памяти и публичная история", "Урбанистика и послевоенное восстановление", "Микро- и наноэлектроника", "Беспилотные летательные аппараты".
Добавим, в 2024 году от 20 до 25 тысяч абитуриентов, которые зачислены в вузы на контрактную форму обучения, смогут получить грантовое финансирование на оплату обучения.