Киевская школа экономики предлагает гранты на бесплатное обучение в магистратуре: как можно податься

Киевская школа экономики (KSE) объявила последнюю неделю приема заявок на грантовую помощь, которая покрывает полную стоимость обучения на магистратуре и частично проживание в колливинге. Подать заявку можно до 15 августа включительно, заполнив форму на сайте KSE.

Об этом говорится в пресс-релизе KSE.

Грантовые возможности предоставляются благодаря поддержке благотворительного фонда KSE Foundation, украинского бизнеса, международных благотворителей и сотен граждан. Гранты охватывают полную стоимость обучения и частично возмещают расходы на проживание.

Программы грантов для студентов-магистров включают:

"Финансовая помощь" – для защитников, их детей и внутренне перемещенных лиц. "Академические гранты" – для обладателей высоких баллов по английскому языку или другим академическим достижениям. "Come back home" – для тех, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года, проживает за границей и имеет высокие баллы по английскому языку.

Также для студентов магистерской программы "Экономика бизнеса и финансов" действует стипендиальная программа "Ampersand", на которую можно подать заявку до 22 августа.

Как отправиться на грантовые программы

Чтобы податься на гранты, необходимо:

Заполнить заявку. Представить аппликационную форму с необходимыми документами. Пройти собеседование с Грантовым комитетом.

Подробности о грантовых программах и подаче заявок можно найти на сайте KSE.

Подробный список требований к аппликантам можно просмотреть по ссылке.

Киевская школа экономики готовит магистров по восьми магистерским специальностям: "Экономический анализ", "Экономика бизнеса и финансов", "Публичная политика и управление", "Социальная психология", "Исследование памяти и публичная история", "Урбанистика и послевоенное восстановление", "Микро- и наноэлектроника", "Беспилотные летательные аппараты".

Добавим, в 2024 году от 20 до 25 тысяч абитуриентов, которые зачислены в вузы на контрактную форму обучения, смогут получить грантовое финансирование на оплату обучения.