Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів

Україна зробила важливий крок у підтримці вітчизняного виробника безпілотних технологій, оголосивши через систему Prozorro тендер на закупівлю українських FPV-дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це перша закупівля таких супертехнологічних дронів державою. FPV-дрони, що використовують машинний зір для донаведення на ціль, відзначаються високою технологічністю.

"Пілот ідентифікує ціль, наводить на неї безпілотник — і дрон атакує, навіть за відсутності сигналів. Тобто навіть якщо оператор втрачає зв'язок із дроном, він сам може виконати завдання," - пояснив Федоров.

Торги проходитимуть через закритий модуль Prozorro, з урахуванням вимог безпеки. Всі чутливі дані щодо закупівель залишаться прихованими.

Федоров зазначив, що виробники безпілотних апаратів запрошуються до участі в тендері, що надає можливість підтримати українських захисників новітніми розробками.

"Завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати, а для українських виробників це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися", - резюмував він.

Закупівлі через Prozorro Market

Додамо, за два місяці роботи електронного каталогу Prozorro Market держустанови купили 20 тисяч дронів для сил оборони. Це коштувало бюджету 1,7 млрд грн.

У Мінекономіки нагадали, що Prozorro Market працює за принципом онлайн-магазину для закупівель за бюджетні кошти. Основну його частину адмініструє державна установа "Професійні закупівлі".

Одна з ключових переваг Prozorro Market – швидкість та висока конкуренція. До того ж його асортимент регулярно розширюється – з’являються нові дрони, що доступні до закупівлі. Зараз близько 120 постачальників продають безпілотники в е-каталозі, а середня конкуренція складає 9 учасників на процедуру.

Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro. А у лютому Уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді вона стосувалась масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric. Тепер її розширили й на українських виробників.