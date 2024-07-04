Уряд дозволив закуповувати українські дрони через Prozorro

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров,

За його словами, постанова Уряду стала черговим кроком розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів.

"У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів", - підкреслив Федоров.

Він додав, що уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу і недоступна ворогу.

Зауважимо, у лютому Уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді вона стосувалась масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric. Тепер її розширили й на українських виробників.

5 млрд грн на закупівлю ударних дронів для ЗСУ

Нагадаємо, уряд виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Загалом Міністерство оборони України анонсувало масштабну закупівлю через "Агенцію оборонних закупівель" 20 000 безпілотних авіаційних комплексів за допомогою системи Prozorro. Загальний бюджет складе майже 3 мільярди гривень, а дрони повинні бути поставлені до 31 травня 2024 року.

Завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів через електронний каталог Prozorro Market вдалося заощадити 65 млн грн.

Мова йде про безпілотники FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо. Дрони в Prozorro Market найчастіше купують об’єднані територіальні громади та передають військовим частинам.

У травні повідомлялося, що "Агенція оборонних закупівель" уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.