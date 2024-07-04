Правительство разрешило закупать украинские дроны через Prozorro

Кабинет Министров принял постановление, разрешающее закупать дроны отечественного производства через закрытый функционал Prozorro.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров,

По его словам, постановление правительства стало очередным шагом развития прозрачности и увеличения эффективности закупок дронов.

"У производителей будут равные условия доступа к государственным контрактам, а благодаря конкуренции государство сможет выгоднее закупать дроны. Для производителей это возможность активнее развиваться, создавать рабочие места и масштабировать производство в десятки раз", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что вся чувствительная информация будет закрыта для широких масс и недоступна врагу.

Заметим, в феврале правительство впервые разрешило покупать дроны через закрытый функционал Prozorro. Тогда она касалась массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matric. Теперь его расширили и на украинских производителей.

5 млрд грн на закупку ударных дронов для ВСУ

Напомним, правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ.

В целом Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через Агентство оборонных закупок 20 000 беспилотных авиационных комплексов с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.

Благодаря высокому уровню конкуренции на закупках дронов через электронный каталог Prozorro Market удалось сэкономить 65 млн. грн.

Речь идет о беспилотниках FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и т.д. Дроны в Prozorro Market чаще всего покупают объединенные территориальные общины и передают воинским частям.

В мае сообщалось, что "Агентство оборонных закупок" заключило новые контракты на закупку 4200 беспилотников DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.