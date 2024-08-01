Украина впервые объявила тендер на закупку отечественных FPV-дронов

Украина сделала важный шаг в поддержке отечественного производителя беспилотных технологий, объявив через систему Prozorro тендер на закупку украинских FPV-дронов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Это первая закупка таких супертехнологичных дронов государством. FPV-дроны, использующие машинное зрение для донаведения на цель, отличаются высокой технологичностью.

"Пилот идентифицирует цель, наводит на нее беспилотник — и дрон атакует, даже при отсутствии сигналов. То есть даже если оператор теряет связь с дроном, он сам может выполнить задачу", — объяснил Федоров.

Торги будут проходить через закрытый модуль Prozorro с учетом требований безопасности. Все чувствительные данные по закупкам останутся скрытыми.

Федоров отметил, что производители беспилотных аппаратов приглашаются к участию в тендере, что позволяет поддержать украинских защитников новейшими разработками.

"Благодаря конкуренции государство сможет по максимально выгодной цене их покупать, а для украинских производителей это возможность увеличить свою прибыль и масштабироваться", — резюмировал он.

Закупки через Prozorro Market

За два месяца работы электронного каталога Prozorro Market госучреждения купили 20 тысяч дронов для сил обороны. Это обошлось бюджету в 1,7 млрд грн.

В Минэкономики напомнили, что Prozorro Market работает по принципу онлайн-магазина для закупок бюджетных средств. Основную его часть администрирует государственное учреждение "Профессиональные закупки".

Одно из ключевых преимуществ Prozorro Market – скорость и высокая конкуренция. К тому же, его ассортимент регулярно расширяется – появляются новые дроны, доступные к закупке. В настоящее время около 120 поставщиков продают беспилотники в е-каталоге, а средняя конкуренция составляет 9 участников на процедуру.

Напомним, в начале июля Кабинет министров принял постановление, разрешающее закупать дроны отечественного производства через закрытый функционал Prozorro. А в феврале правительство впервые разрешило покупать дроны через закрытый функционал Prozorro. Тогда она касалась массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matric. Теперь его расширили и на украинских производителей.