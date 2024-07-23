Государство купило уже 20 тысяч дронов через интернет-магазин

За два месяца работы электронного каталога Prozorro Market госучреждения купили 20 тысяч дронов для сил обороны. Это обошлось бюджету в 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Речь идет о таких БпЛА, как DJI Mavic, DJI Matrice, DJI Phantom, AUTEL EVO II, FPV и т.д. Их общая стоимость превышает 1,7 млрд. грн.

Отмечается, что обычно дроны через электронный каталог покупают не только непосредственно воинские части, но и общины, затем передают БпЛА войску. В общей сложности, более 250 заказчиков регулярно покупают беспилотники через Prozorro Market.

По словам министерки экономики Юлии Свириденко, прозрачность, гибкость и доступность Prozorro Market делает его универсальным инструментом, способным удовлетворить не только гражданские нужды, но и потребности украинской армии. При этом государство экономит средства без потери качества и может направить эти ресурсы на дополнительные средства, необходимые силам безопасности и обороны.

"Количество закупок дронов у Prozorro Market постоянно растет. В частности, в мае этого года количество закупленных дронов составляло 10 тысяч. За последние два с половиной месяца их количество выросло вдвое", — отметила глава Минэкономики.

Закупки через Prozorro Market

В ведомстве напомнили, что Prozorro Market работает по принципу онлайн-магазина для закупок бюджетных средств. Основную его часть администрирует государственное учреждение "Профессиональные закупки".

Одно из ключевых преимуществ Prozorro Market – скорость и высокая конкуренция. К тому же, его ассортимент регулярно расширяется – появляются новые дроны, доступные к закупке. В настоящее время около 120 поставщиков продают беспилотники в е-каталоге, а средняя конкуренция составляет 9 участников на процедуру.

"Благодаря высокой конкуренции в е-каталоге у государства есть возможность эффективно использовать средства. Экономия на закупке дронов через Prozorro Market уже сейчас составляет 110 млн грн. На эти средства можно приобрести дополнительные беспилотники", — подчеркнул директор "Профессиональных закупок" Евгений Якубовский.

Напомним, в начале июля Кабинет министров принял постановление, разрешающее закупать дроны отечественного производства через закрытый функционал Prozorro. А в феврале Правительство впервые разрешило покупать дроны из-за закрытого функционала Prozorro. Тогда она касалась массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matric. Теперь его расширили и на украинских производителей.

Добавим, что правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ.

Кроме того, сообщалось , что "Агентство оборонных закупок" заключило новые контракты на закупку 4200 беспилотников DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

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