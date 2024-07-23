Держава купила вже 20 тисяч дронів через інтернет-магазин

За два місяці роботи електронного каталогу Prozorro Market держустанови купили 20 тисяч дронів для сил оборони. Це коштувало бюджету 1,7 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Йдеться про такі БпЛА, як DJI Mavic, DJI Matrice, DJI Phantom, AUTEL EVO II, FPV тощо. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.

Зазначається, що зазвичай дрони через електронний каталог купують не тільки безпосередньо військові частини, а й громади, які потім передають БпЛА війську. Загалом, понад 250 замовників регулярно купують безпілотники через Prozorro Market.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, прозорість, гнучкість та доступність Prozorro Market робить його універсальним інструментом, здатним задовольнити не лише цивільні потреби, але й потреби українського війська. При цьому держава економить кошти без втрати якості і може ці ресурси спрямувати на додаткові засоби, необхідні силам безпеки та оборони.

"Кількість закупівель дронів у Prozorro Market постійно зростає. Зокрема, у травні цього року кількість закуплених дронів складала 10 тисяч. За останні два з половиною місяці їх кількість зросла вдвічі", - зазначила очільниця Мінекономіки.

Закупівлі через Prozorro Market

У відомстві нагадали, що Prozorro Market працює за принципом онлайн-магазину для закупівель за бюджетні кошти. Основну його частину адмініструє державна установа "Професійні закупівлі".

Одна з ключових переваг Prozorro Market – швидкість та висока конкуренція. До того ж його асортимент регулярно розширюється – з’являються нові дрони, що доступні до закупівлі. Зараз близько 120 постачальників продають безпілотники в е-каталозі, а середня конкуренція складає 9 учасників на процедуру.

"Завдяки високій конкуренції в е-каталозі держава має можливість ефективно використовувати кошти. Економія на закупівлі дронів через Prozorro Market вже зараз складає 110 млн грн. На ці кошти можна придбати додаткові безпілотники", - наголосив директор "Професійних закупівель" Євген Якубовський.

Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro. А у лютому Уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді вона стосувалась масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric. Тепер її розширили й на українських виробників.

Додамо, що уряд виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Крім того повідомлялося, що "Агенція оборонних закупівель" уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

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