UK-Ukraine TechBridge пропонує українцям безкоштовне навчання з ІТ та кібербезпеки

UK-Ukraine TechBridge, у співпраці з провідними міжнародними компаніями, надає українцям можливість безоплатного навчання у сфері ІТ.

Про це повідомляє Мінцифри.

Ці курси орієнтовані як на новачків, так і на досвідчених фахівців, які прагнуть поглибити свої знання та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.

У рамках цієї ініціативи українці можуть обрати серед таких програм:

Машинне навчання, робота з даними та кібербезпека від Oracle : Освітні курси від одного з найбільших у світі виробників програмного забезпечення, що допоможуть покращити експертизу в цих ключових ІТ-напрямках.

: Освітні курси від одного з найбільших у світі виробників програмного забезпечення, що допоможуть покращити експертизу в цих ключових ІТ-напрямках. Технічна англійська та Python від Cisco : Курси, які пропонує світовий лідер у виробництві мережевого обладнання, орієнтовані на покращення мовних навичок та освоєння однієї з найпопулярніших мов програмування.

: Курси, які пропонує світовий лідер у виробництві мережевого обладнання, орієнтовані на покращення мовних навичок та освоєння однієї з найпопулярніших мов програмування. Робота з даними, хмарні технології та розробка продуктів від Amazon Web Services: Навчальні програми від найпопулярнішого хмарного сервісу, що допоможуть розвинути навички в роботі з сучасними технологіями та створенні ІТ-продуктів.

Зазначається, що ці курси відкривають широкі можливості для українців, які бажають розвиватися у динамічному світі технологій.

UK-Ukraine TechBridge

Нагадаємо, 16 січня 2024 року Україна разом з Великою Британією офіційно запустила технологічний міст UK-Ukraine TechBridge. Цей проєкт посилить українську ІТ-індустрію та полегшить участь малого й середнього бізнесу в цифровій торгівлі.

UK-Ukraine TechBridge - це:

Торгівля . У межах міжнародних технологічних конференцій українські компанії зможуть представити свої продукти потенційним партнерам, клієнтам та інвесторам.

. У межах міжнародних технологічних конференцій українські компанії зможуть представити свої продукти потенційним партнерам, клієнтам та інвесторам. Інвестиції . Акселераційна програма допоможе українським стартапам удосконалити бізнес-навички, отримати доступ до інвесторів та клієнтів у Великій Британії.

. Акселераційна програма допоможе українським стартапам удосконалити бізнес-навички, отримати доступ до інвесторів та клієнтів у Великій Британії. Інновації . Відбудеться серія воркшопів, які об’єднають експертів з конкретних галузей, щоб спільно дослідити нові технології для подолання сучасних викликів, з якими стикаються країни.

. Відбудеться серія воркшопів, які об’єднають експертів з конкретних галузей, щоб спільно дослідити нові технології для подолання сучасних викликів, з якими стикаються країни. IT-освіта. Рескілінг- та апскілінг-програми для українців від топових світових компаній Cisco, Salesforce та Oracle. Так наші фахівці підвищать власну експертність та стануть ще більш конкурентоспроможними на світовому ринку.

Тепер українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти.