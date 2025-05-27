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В 2025 году более 10 тысяч украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение: какие специальности самые популярные

медсестры, врачи, обучение
Медсестринство стало одной из популярнейших профессий. / Freepik

В 2025 году 10545 украинцев воспользовались уникальной возможностью бесплатно получить новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на безвозмездное обучение.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

Кто получил ваучеры на обучение?

Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:

  • 8083 человека старше 45 лет;
  • 1533 г. внутренне перемещенные лица;
  • 611 человек с инвалидностью;
  • 314 участников боевых действий;
  • 3 человека, уволившихся с военной службы;
  • 1 человек, в отношении которого установлен факт лишения свободы.

Больше украинцев получили ваучеры на обучение в Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях.

В этом году украинцы выбирали обучение по таким специальностям: медсестринство, медицина, повар, социальный рабочий и водитель автотранспортных средств.

Следует отметить, что в аучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства. Учиться можно как в профессионально-технических, так и в вузах.

Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в любой центр занятости, подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение.

Напомним, в Украине продолжает действовать экспериментальный проект, который предлагает бесплатное профессиональное обучение для участников боевых действий (УБД) и людей с инвалидностью, пострадавших в результате войны. С начала 2025 почти 1500 украинцев воспользовались возможностью повысить свои профессиональные навыки в рамках проекта.

Автор:
Татьяна Ковальчук