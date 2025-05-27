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В 2025 году более 10 тысяч украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение: какие специальности самые популярные
В 2025 году 10545 украинцев воспользовались уникальной возможностью бесплатно получить новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на безвозмездное обучение.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.
Кто получил ваучеры на обучение?
Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:
- 8083 человека старше 45 лет;
- 1533 г. внутренне перемещенные лица;
- 611 человек с инвалидностью;
- 314 участников боевых действий;
- 3 человека, уволившихся с военной службы;
- 1 человек, в отношении которого установлен факт лишения свободы.
Больше украинцев получили ваучеры на обучение в Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях.
В этом году украинцы выбирали обучение по таким специальностям: медсестринство, медицина, повар, социальный рабочий и водитель автотранспортных средств.
Следует отметить, что в аучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства. Учиться можно как в профессионально-технических, так и в вузах.
Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в любой центр занятости, подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение.
Напомним, в Украине продолжает действовать экспериментальный проект, который предлагает бесплатное профессиональное обучение для участников боевых действий (УБД) и людей с инвалидностью, пострадавших в результате войны. С начала 2025 почти 1500 украинцев воспользовались возможностью повысить свои профессиональные навыки в рамках проекта.