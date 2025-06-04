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С начала года 11 тысяч украинцев получили ваучер на обучение от Службы занятости: какие профессии выбирают
С начала 2025 года уже 11 тысяч украинцев воспользовались шансом бесплатно изменить профессиональное направление, получить актуальную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на обучение.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.
Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:
- 77% людей старше 45 лет;
- 14% внутриперемещенных лиц;
- 6% людей с инвалидностью;
- 3% участников боевых действий.
Больше ваучеров на обучение получили люди в Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях.
Наиболее популярными профессиями и специальностями, которые в этом году украинцы выбирали по ваучерам, стали: медсестринство, медицина, повар, социальный рабочий и водитель автотранспортных средств.
Ваучер на безвозмездное обучение дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их перечень каждые три месяца публикуется на сайте ведомства.
Кто может пройти обучение?
Следует отметить, что подготовку, переподготовку, повышение квалификации могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не состоят на учете в службе занятости как безработные и не учились за средства Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет. В частности:
украинцы старше 45 лет с официальным трудовым стажем не менее 15 лет; участники и участницы боевых действий, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации; люди с инвалидностью и статусом ВПЛ; уволены с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата; бывшие военнопленные; украинцы, получившие ранения или увечья во время военного положения в Украине.
В настоящее время компенсация на обучение составляет 30 тысяч гривен. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в любой центр занятости, подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение.
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