С начала года 11 тысяч украинцев получили ваучер на обучение от Службы занятости: какие профессии выбирают

С начала 2025 года уже 11 тысяч украинцев воспользовались шансом бесплатно изменить профессиональное направление, получить актуальную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на обучение.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:

77% людей старше 45 лет;

14% внутриперемещенных лиц;

6% людей с инвалидностью;

3% участников боевых действий.

Больше ваучеров на обучение получили люди в Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях.

Наиболее популярными профессиями и специальностями, которые в этом году украинцы выбирали по ваучерам, стали: медсестринство, медицина, повар, социальный рабочий и водитель автотранспортных средств.

Ваучер на безвозмездное обучение дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их перечень каждые три месяца публикуется на сайте ведомства.

Кто может пройти обучение?

Следует отметить, что подготовку, переподготовку, повышение квалификации могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не состоят на учете в службе занятости как безработные и не учились за средства Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет. В частности:

украинцы старше 45 лет с официальным трудовым стажем не менее 15 лет; участники и участницы боевых действий, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации; люди с инвалидностью и статусом ВПЛ; уволены с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата; бывшие военнопленные; украинцы, получившие ранения или увечья во время военного положения в Украине.

В настоящее время компенсация на обучение составляет 30 тысяч гривен. Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в любой центр занятости, подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение.

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