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Женщины в Украине смогут бесплатно овладеть IT и дизайн онлайн: что известно

женщина, компьютер, бумаги
Projector и ITC открыли набор на бесплатное обучение для женщин. / Freepik

Projector Foundation совместно с International Trade Centre (ITC) начинает набор бесплатной онлайн-программы для женщин в Украине в сфере креативных и IT-индустрий. Участницы получат доступ к профессиональному обучению, менторским сессиям и поддержке HR-специалистов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Как женщинам бесплатно пройти IT-обучение

Образовательная программа поможет участникам овладеть новыми профессиональными навыками, сформировать портфолио, а также получить поддержку в формате HR-воркшопов и менторских сессий.

Проект ориентирован на женщин в возрасте от 18 лет, принадлежащих к одной или нескольким из следующих категорий:

  • проживают в прифронтовых или деоккупированных регионах Украины;
  • проживают в селах или селениях;
  • имеют статус внутриперемещенных лиц;
  • являются партнерами военнослужащих.

Поддержка и развитие профессиональных навыков – важный шаг в экономическом развитии и будущем восстановлении Украины. А для каждой отдельной украинки бесплатное обучение — это возможность получить новую современную профессию и стать на шаг ближе к работе, что доставляет удовольствие и дает возможность карьерного роста.

Податься на обучение, которое стартует в июне-июле, можно по следующим направлениям:

  • Copywriting Beginning (1 группа, 20 студенток, 2 месяца),
  • IT Project Mamagement (1 группа, 20 студенток, 3 месяца),
  • Web Design Beginning (1 группа, 20 студенток, 3 месяца),
  • Graphic Design Beginning (1 группа, 20 студенток, 3 месяца).

Дедлайн подачи заявок: 9 июня 2025 года.

Об обучении

Во время учебы участники получат основательные теоретические знания и сразу закрепят их на практике, работая над кейсами реальных заказчиков. Благодаря этому после завершения программы студентки получат не только сертификат, но и полноценный проект в свое портфолио. Дополнительно к основной специализации они также будут иметь доступ к онлайн-курсу по фрилансу, подготовленному партнерами инициативы.

Кроме учебного блока программа предусматривает HR-сопровождение. Участницы пройдут две групповые сессии с профессионалами, которые помогут создать эффективное резюме и качественно подготовиться к собеседованиям. Также студентки получат доступ к платформе LEZO – сервису, способствующему налаживанию связи между специалистами и потенциальными работодателями с учетом потребностей обеих сторон. Кроме того, для каждой участницы предусмотрена бесплатная менторская встреча с отраслевым экспертом.

Важной составляющей обучения в Projector Foundation является сообщество. Участие в коммюните – это поддержка единомышленников, доступ к ценным возможностям и участие в событиях, способствующих профессиональному росту.

Справка:

Образовательная инициатива "Обучение креативным и техническим профессиям для женщин" реализуется в рамках проекта Международного Торгового Центра "Укрепление экономической устойчивости общин, пострадавших от войны", финансируемого правительством Японии. Министерство экономики Украины выступает информационным партнером программы.

Projector Foundation — это фонд третьей волны, поддерживающий развитие креативного и инновационного потенциала Украины через доступное образование. Среди основных направлений деятельности: образовательные возможности для женщин, поддержка ветеранов, развитие творческих индустрий и трансформация профессионально-технического образования.

Ранее сообщалось, что 72 украинки учатся нетипичным для женщин профессиям в рамках экспериментального проекта Государственной службы занятости.

Автор:
Ольга Опенько