Частка проблемних кредитів в Україні знизилася - НБУ

Кредитування залишається одним із ключових драйверів зростання активів банків в Україні вже другий рік поспіль. Темпи приросту чистих гривневих кредитів бізнесу та населенню прискорилися, а в річному вимірі наблизилися до третини.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в огляді банківського сектору за І квартал року.

Кредитування бізнесу в Україні прискорюється

Серед основних тенденцій банківського сектору аналітики відзначають:

банки продовжили нарощувати портфель ОВДП, тоді як обсяг депозитних сертифікатів скоротився на 26,1% за квартал;

найшвидше зростання кредитування бізнесу зафіксовано у приватних та іноземних банках;

за строками погашення найбільше зросли кредити терміном понад три роки, а за галузями — у торгівлі, машинобудуванні (зокрема ОПК) та будівництві; приріст чистих гривневих кредитів населенню прискорився завдяки збільшенню незабезпечених позик, тоді як зростання іпотечних та автокредитів сповільнилося;

частка непрацюючих кредитів знизилася до 12,9% — як через списання значного обсягу старих NPL, так і завдяки зростанню нового якісного портфеля;

ставки за гривневими кредитами для бізнесу зменшилися до 15,1% річних, при цьому найнижчий рівень — 13,3% річних — пропонували іноземні банки;

сектор зберіг високу чисту процентну маржу та залишався операційно ефективним, однак чистий прибуток банків за І квартал скоротився приблизно на третину через підвищення ставки податку на прибуток до 50%.

Нагадаємо, з 2020 по 2026 роки малий та середній бізнес в Україні отримав понад 57 тисяч кредитів під гарантії держави. Загальна сума фінансової підтримки підприємців уже перевищила 201 мільярд гривень.