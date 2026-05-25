- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Доля проблемных кредитов в Украине снизилась — НБУ
Кредитование остается одним из ключевых драйверов роста активов банков в Украине уже второй год. Темпы прироста чистых гривневых кредитов бизнеса и населению ускорились, а в годовом исчислении приблизились к трети.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в обзоре банковского сектора за I квартал года.
Кредитование бизнеса в Украине ускоряется
В частности, темпы прироста чистых гривневых кредитов бизнеса и населению ускорились по сравнению с предыдущим кварталом и в годовом исчислении приблизились к трети.
Среди основных тенденций банковского сектора аналитики отмечают:
- банки продолжили наращивать портфель ОВГЗ, в то время как объем депозитных сертификатов сократился на 26,1% за квартал;
- быстрый рост кредитования бизнеса зафиксирован в частных и иностранных банках;
- по срокам погашения больше выросли кредиты сроком более трех лет, а по отраслям — в торговле, машиностроении (в том числе ОПК) и строительстве; прирост чистых гривневых кредитов населению ускорился благодаря увеличению необеспеченных ссуд, тогда как рост ипотечных и автокредитов замедлился;
- доля неработающих кредитов снизилась до 12,9% - как из-за списания значительного объема старых NPL, так и благодаря росту нового качественного портфеля;
- ставки по гривневым кредитам для бизнеса уменьшились до 15,1% годовых, при этом самый низкий уровень – 13,3% годовых – предлагали иностранные банки;
- сектор сохранил высокую чистую процентную маржу и оставался операционно эффективным, однако чистая прибыль банков за I квартал сократилась примерно на треть из-за повышения ставки налога на прибыль до 50%.
Напомним, с 2020 по 2026 год малый и средний бизнес в Украине получил более 57 тысяч кредитов под гарантии государства. Общая сумма финансовой поддержки предпринимателей превысила 201 миллиард гривен.