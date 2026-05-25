Доля проблемных кредитов в Украине снизилась — НБУ

Как растет кредитование бизнеса и населения / Pixabay

Кредитование остается одним из ключевых драйверов роста активов банков в Украине уже второй год. Темпы прироста чистых гривневых кредитов бизнеса и населению ускорились, а в годовом исчислении приблизились к трети.

Кредитование бизнеса в Украине ускоряется

В частности, темпы прироста чистых гривневых кредитов бизнеса и населению ускорились по сравнению с предыдущим кварталом и в годовом исчислении приблизились к трети.

Среди основных тенденций банковского сектора аналитики отмечают:

  • банки продолжили наращивать портфель ОВГЗ, в то время как объем депозитных сертификатов сократился на 26,1% за квартал;
  • быстрый рост кредитования бизнеса зафиксирован в частных и иностранных банках;
  • по срокам погашения больше выросли кредиты сроком более трех лет, а по отраслям — в торговле, машиностроении (в том числе ОПК) и строительстве; прирост чистых гривневых кредитов населению ускорился благодаря увеличению необеспеченных ссуд, тогда как рост ипотечных и автокредитов замедлился;
  • доля неработающих кредитов снизилась до 12,9% - как из-за списания значительного объема старых NPL, так и благодаря росту нового качественного портфеля;
  • ставки по гривневым кредитам для бизнеса уменьшились до 15,1% годовых, при этом самый низкий уровень – 13,3% годовых – предлагали иностранные банки;
  • сектор сохранил высокую чистую процентную маржу и оставался операционно эффективным, однако чистая прибыль банков за I квартал сократилась примерно на треть из-за повышения ставки налога на прибыль до 50%.

Напомним, с 2020 по 2026 год малый и средний бизнес в Украине получил более 57 тысяч кредитов под гарантии государства. Общая сумма финансовой поддержки предпринимателей превысила 201 миллиард гривен.

Автор:
Ольга Опенько