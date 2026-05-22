Украинский бизнес бьет рекорды по кредитованию: какие банки выдали больше всего

С декабря 2020 малый и средний бизнес в Украине получил более 57 тысяч кредитов под гарантии государства. Общая сумма финансовой поддержки предпринимателей превысила 201 миллиард гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Львиную долю финансирования бизнес получил именно во время полномасштабного вторжения: за время военного положения уполномоченные банки выдали 51 916 таких кредитов на 190,6 млрд гривен.

Только в течение апреля этого года финучреждения заключили 1037 новых договоров на сумму 5,9 млрд гривен.

Лидеры среди банков

По состоянию на 1 мая 2026 года в программе принимают участие 30 банков-кредиторов, суммарно обслуживающих 20 772 действующих договора на 83,8 млрд гривен.

Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государством, составляют почти 37 млрд гривен — это 61% от общего лимита действующих гарантий (60,4 млрд гривен).

По сумме кредитов лидируют следующие банки:

Приватбанк – 13 314 кредитов на общую сумму 23,5 млрд грн, что составляет 45% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

– 778 кредитов на 10,3 млрд грн (79% от своего лимита); Укргазбанк – 845 кредитов на 9,2 млрд грн (61% от своего лимита);

– 845 кредитов на 9,2 млрд грн (61% от своего лимита); Укрэксимбанк, также выполняющий функции агента по программе государственных портфельных гарантий, обслуживает 526 кредитов на 9 млрд грн (66% от своего лимита).

Региональный срез

Наибольшую активность привлечении кредитных средств под государственные гарантии демонстрирует столичный бизнес. В Киеве обслуживается 2531 кредит на общую сумму 12,4 млрд гривен.

Среди областей лидируют преимущественно крупные промышленные и логистические регионы:

в Днепропетровской области – 1836 кредитов на 6,6 млрд грн;

в Харьковской – 995 кредитов на 6,5 млрд грн;

во Львовской – 1601 кредит на 6,2 млрд грн;

в Киевской – 1343 кредита на 5,5 млрд грн;

в Одесской – 1342 кредита на 4,8 млрд гривен.

Куда направляют средства

В разрезе видов экономической деятельности во главу угла уверенно вышла перерабатывающая промышленность — в эту отрасль направлено 29,2 млрд грн (5 210 кредитов).

Остальные финансирования распределились между такими секторами:

Сельское хозяйство - 24 млрд грн (3 238 кредитов);

Транспорт, складское хозяйство и почтовая деятельность - 2,5 млрд грн (1073 кредита);

- 2,2 млрд грн (798 кредитов); Энергетика и поставка газа/пары - 1,1 млрд грн (64 кредита);

Напомним, на 23 марта бизнес привлек 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 30,5 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".