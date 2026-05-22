Український бізнес б'є рекорди з кредитування: які банки видали найбільше

З грудня 2020 року малий та середній бізнес в Україні отримав понад 57 тисяч кредитів під гарантії держави. Загальна сума фінансової підтримки підприємців уже перевищила 201 мільярд гривень.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на Міністерство фінансів України.

Левову частку фінансування бізнес отримав саме під час повномасштабного вторгнення: за час дії воєнного стану уповноважені банки видали 51 916 таких кредитів на 190,6 млрд гривень.

Тільки протягом квітня цього року фінустанови уклали 1 037 нових договорів на суму 5,9 млрд гривень.

Лідери серед банків

Станом на 1 травня 2026 року в програмі беруть участь 30 банків-кредиторів, які сумарно обслуговують 20 772 чинні договори на 83,8 млрд гривень.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державою, становлять майже 37 млрд гривень — це 61% від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд гривень).

За сумою кредитів лідирують такі банки:

Приватбанк – 13 314 кредитів на загальну суму 23,5 млрд грн, що становить 45 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 3 092 кредити на 12,9 млрд грн (58 % від ліміту банку);

ПУМБ – 778 кредитів на 10,3 млрд грн (79 % від свого ліміту);

Укргазбанк – 845 кредитів на 9,2 млрд грн (61 % від свого ліміту);

Укрексімбанк, який також виконує функції агента за програмою державних портфельних гарантій, обслуговує 526 кредитів на 9 млрд грн (66 % від свого ліміту).

Регіональний зріз

Найбільшу активність у залученні кредитних коштів під державні гарантії демонструє столичний бізнес. У Києві обслуговується 2 531 кредит на загальну суму 12,4 млрд гривень.

Серед областей лідирують переважно великі промислові та логістичні регіони:

у Дніпропетровській області – 1 836 кредитів на 6,6 млрд грн;

у Харківській – 995 кредитів на 6,5 млрд грн;

у Львівській – 1 601 кредит на 6,2 млрд грн;

у Київській – 1 343 кредити на 5,5 млрд грн;

в Одеській – 1 342 кредити на 4,8 млрд гривень.

Куди спрямовують кошти

У розрізі видів економічної діяльності на перше місце впевнено вийшла переробна промисловість — у цю галузь спрямовано 29,2 млрд грн (5 210 кредитів).

Решта фінансування розподілилася між такими секторами:

Сільське господарство — 24 млрд грн (3 238 кредитів);

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто — 21,4 млрд грн (8 551 кредит);

Транспорт, складське господарство та поштова діяльність — 2,5 млрд грн (1 073 кредити);

Будівництво — 2,2 млрд грн (798 кредитів);

Енергетика та постачання газу/пари — 1,1 млрд грн (64 кредити);

Охорона здоров'я та соцдопомога — 0,6 млрд грн (277 кредитів).

Нагадаємо, станом на 23 березня бізнес залучив 6,3 тис. кредитів на загальну суму 30,5 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".