8 млрд грн прибутку: фінкомпанії та ломбарди показали історичний рекорд

У другому кварталі 2026 року небанківські фінансові установи продемонстрували зростання активів, а фінансові компанії та ломбарди зафіксували історично найвищий фінансовий результат. Кредитні спілки водночас відновили зростання активів уперше за останні два роки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Огляд небанківського фінансового сектору НБУ.

Попри позитивну динаміку всередині сегмента, частка небанківських установ в активах усього піднаглядного фінансового ринку скоротилася на 0,2 в. п. — до 8,8% через швидше зростання банківського сектору.

Тренди в ключових сегментах небанківського ринку

Ситуація за основними напрямами діяльності розподілилася так:

Фінансові компанії: зберегли обсяг активів на рівні попереднього кварталу, проте наростили обсяги наданих послуг майже на чверть (+82,7% у річному вимірі) завдяки різкому збільшенню обсягів гарантій та фінансового лізингу. Сегмент отримав рекордний чистий прибуток у розмірі 8,0 млрд грн, понад половину якого забезпечило ПрАТ "Укрфінжитло" (державний оператор програми "єОселя").

Страховий ринок: активи ризикових страховиків зросли на 3,4% за квартал (26,3% у річному вимірі), а компаній зі страхування життя — на 3,9% (14,9% за рік). Чистий прибуток за перше півріччя зріс в обох сегментах на понад 60% завдяки зростанню андерайтингового результату та інвестиційних доходів.

Ломбарди: наростили обсяг активів на 4,9% (+10,6% у річному вимірі), а обсяг видачі нових кредитів — на 0,6% (+21,0% за рік). Сегмент також зафіксував рекордний прибуток завдяки доходам від послуг та реалізації заставного майна.

Кредитні спілки: уперше за понад два роки наростили активи у квартальному вимірі, хоча в річному скорочення становить 7,2%. Завдяки помірній прибутковості власний капітал сегмента збільшився на 1,4% за квартал.

Регуляторні новації та нагляд

НБУ також продовжує адаптацію регуляторних вимог до учасників ринку. Із червня періодичність перевірок та дистанційного нагляду прив'язали до щоквартальної оцінки рівня ризику установ.

Із липня набрали чинності нові правила управління ризиком третіх сторін для платіжних компаній та аутсорсингу для страховиків, а з 1 жовтня страхові компанії зобов'язані самостійно перевіряти дотримання пруденційних нормативів банками, де вони розміщують кошти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кредитні спілки скоротили активи, а ломбарди наростили прибуток. За підсумками I кварталу регулятор фіксував збільшення доходів ломбардів і страховиків на тлі скорочення обсягів діяльності кредитних спілок.