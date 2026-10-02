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Курс валют на 2 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс на 2 октября / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на пятнадцать копеек, в то же время евро подешевел на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.10.2026 ( пятница ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,83 грн (+15 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,69 грн (-2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,59 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,69/ 45,22
Евро 50,54/ 51,22
Злотый 11,38/ 11,77

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,35/44,95 50,10/51,10 11,10/ 11,80
Ощадбанк 44,60/ 45,10 50,20/ 51,20 11,10/ 11,80
ПУМБ 44,60/ 45,20 50,80/51,50 11,10/ 11,80
Укргазбанк 44,60/ 45,10 50,20/51,20 11,10/ 11,80
Райффайзен 44,79/45,19 50,60/51,19

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.

Автор:
Светлана Манько

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