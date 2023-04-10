Олександр Усик і QMALL анонсували запуск міжнародної платформи для підтримки боксерів

Метою оновленої Ready to Fight є пошук і підтримка талановитих боксерів, надання їм можливості самим заробити на себе та на розвиток власної кар'єри у любительському та професійному спорті.

Про це під час онлайн-сесії Ready to Fight AMA розповіли чемпіон світу з боксу Олександр Усик, генеральний директор Ready to Fight Сергій Лапін, а також засновник криптобіржі QMALL Микола Удянський та її гендиректор Богдан Прилепа.

“За основу для розробки взяли вже відому Ready to Fight - платформу для боксерів та їхніх фанатів, яка підтримує блокчейн-технології, - розповів Олександр Усик. - RTF відмінно себе зарекомендувала і до нас почало звертатися все більше і більше людей не тільки з України, але й з інших куточків світу. Вони діляться з нами своїми проблемами, пропонують якісь можливості і рішення, діалог поглиблюється. В якийсь момент ми з колегами зрозуміли, що розробка потребує розширення, оновлення, якісного переосмислення і нині ми вже можемо говорити про так звану Ready to Fight версії 2.0. Це буде глобальна платформа світового масштабу, основним завданням якої стане монетизація молодих боксерів за допомогою криптовалюти, аби вони змогли професійно розвиватися”.

Коли ми продумуємо концепцію екосистеми, її функціонал, ми, перш за все, робимо акцент на розвитку світового боксу, на покращення конкуренції у цьому виді спорту. Бо чим більша конкуренція, тим яскравішим є великий спорт, тим видовищніші поєдинки і кращі результати, - продовжує Сергій Лапін.

Микола Удянський та Богдан Прилепа, які розробляли концепт оновленої платформи, розповідають: основними критеріями були простота і зручність користування та доступність усіх сервісів.

Крім того, ми намагаємося зробити RTF якомога універсальнішою, щоби спортсмен, міг отримати якомога більше необхідних послуг в одному місці і витратив на це мінімум часу. Крім того, чим активніше боксер користуватиметься послугами, тим більшими будуть і його заробітки, - пояснив Микола Удянський.

Як нова Ready to Fight може змінити підхід до взаємодії боксерів та їхніх фанатів та як платформа вплине на культуру спорту в цілому?

RTF — це боксерська соцмережа, через яку спортсмени можуть спілкуватися та ділитися досвідом та знаннями, а також, якщо боксер не має менеджера/агента, платформа Ready to Fight і виступатиме в ролі такого менеджера, дозволяючи боксерам спілкуватися безпосередньо між собою, тобто виступаючи соціальним (професійним) ліфтом, який підніматиме новачків за їхньою спортивною кар'єрою та дасть їм ресурси для розвитку (донати від фанатів). Фанатській аудиторії наш проект відкриває можливість бути ближчими до своїх улюблених спортсменів, за яких вони вболівають і спілкуватися з ними наживо на платформі та АМА-сесіях, - поянив Олександр Уик.

Задля популяризації RTF кофаундери налагоджують співпрацю з великими торговельними майданчиками типу Binance, що має зробити її ще привабливішою для боксерів та їхніх уболівальників.