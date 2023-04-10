Александр Усик и QMALL анонсировали запуск международной платформы для поддержки боксеров

Целью обновленной Ready to Fight является поиск и поддержка талантливых боксеров, предоставление им возможности самим заработать на себя и развитие собственной карьеры в любительском и профессиональном спорте.

Об этом на онлайн-сессии Ready to Fight AMA рассказали чемпион мира по боксу Александр Усик, генеральный директор Ready to Fight Сергей Лапин, а также основатель криптобиржи QMALL Николай Удянский и ее гендиректор Богдан Прилепа.

“За основу для разработки взяли уже известную Ready to Fight – платформу для боксеров и их фанатов, поддерживающую блокчейн-технологии, – рассказал Александр Усик. – RTF отлично себя зарекомендовала и к нам стало обращаться все больше и больше людей не только из Украины, но и из других уголков мира. Они делятся с нами своими проблемами, предлагают какие-то возможности и решения, усугубляется диалог. В какой-то момент мы с коллегами поняли, что разработка нуждается в расширении, обновлении, качественном переосмыслении и сейчас мы уже можем говорить о так называемой Ready to Fight версии 2.0. Это будет глобальная платформа мирового масштаба, основной задачей которой станет монетизация молодых боксеров с помощью криптовалюты, чтобы они смогли профессионально развиваться”.

Когда мы продумываем концепцию экосистемы, ее функционал, мы, прежде всего, делаем упор на развитие мирового бокса, на улучшение конкуренции в этом виде спорта. Потому что чем больше конкуренция, тем ярче большой спорт, тем зрелищнее поединки и лучшие результаты, - продолжает Сергей Лапин.

Николай Удянский и Богдан Прилепа, разрабатывавшие концепт обновленной платформы, рассказывают: основными критериями были простота и удобство использования и доступность всех сервисов.

Кроме того, мы стараемся сделать RTF как можно более универсальным, чтобы спортсмен мог получить как можно больше необходимых услуг в одном месте и потратил на это минимум времени. Кроме того, чем активнее боксер будет пользоваться услугами, тем больше будут и его заработки, - пояснил Николай Удянский.

Как новый Ready to Fight может изменить подход к взаимодействию боксеров и их фанатов и как платформа повлияет на культуру спорта в целом?

RTF — это боксерская соцсеть, через которую спортсмены могут общаться и делиться опытом и знаниями, а также, если у боксера нет менеджера/агента, платформа Ready to Fight и будет выступать в роли такого менеджера, позволяя боксерам общаться непосредственно между собой, то есть выступая социальным ( профессиональным лифтом, который будет поднимать новичков по их спортивной карьере и даст им ресурсы для развития (донаты от фанатов). Фанатской аудитории наш проект открывает возможность быть ближе к своим любимым спортсменам, за которых они болеют и общаться с ними вживую на платформе и АМА-сессиях, - сказал Александр Уик.

Для популяризации RTF кофаундеры налаживают сотрудничество с крупными торговыми площадками типа Binance, что должно сделать его еще более привлекательным для боксеров и их болельщиков.