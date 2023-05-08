В Еврокомиссии назвали цель следующего пакета санкций против России

Одиннадцатый пакет санкций Европейского Союза против России будет сосредоточен на том, как эффективно перекрыть Москве пути обхода существующих ограничений. Об этом заявил спикер Европейской комиссии Эрик Мамер, передает CNN.

"[Цель] состоит в том, чтобы помешать России и ее военно-промышленному комплексу найти способ добраться до товаров, запрещенных для них [предыдущими санкциями]", – высказался Мамер.

Напомним, содержание одиннадцатого пакета санкций ЕС против России активно обсуждается в последнее время. В частности Bloomberg писало, что Евросоюз планирует ввести запрет на транзит многих товаров через РФ. По данным издания, таким образом блок пытается усилить контроль над выполнением существующих санкций.

Министр иностранных дел Польши Збинев Рау отмечал, что новый пакет санкций ЕС будет введен не раньше второй половины мая. Тогда дипломат отметил, что лично он надеется на введение персональных ограничений в отношении лиц, причастных к похищению и вывозу украинских детей в РФ, а также касательно представителей российской юстиции, отвечающих за судебные преследования оппонентов.