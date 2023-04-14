"Фінансова неіснуюча країна". Прем'єр Угорщини зробив чергову скандальну заяву про Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову оскандалився через заяву про Україну. Він заявив, що Україна "фінансово неіснуюча країна" і без підтримки партнерів війна одразу закінчиться.

Про це повідомляє 24.hu.

"Україна у фінансовому сенсі – неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання у тому, чи ми збережемо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо "ні" – війна закінчиться", - заявив він.

Також Орбан наголосив, що Європа дає кошти на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти й охорони здоров’я.

"Так продовжувати нескінченно не можна", - зазначив він.

Через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Нагадаємо, Угорщина залишається єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.