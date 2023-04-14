"Финансовая несуществующая страна". Премьер Венгрии сделал очередное скандальное заявление об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова оскандалился из-за заявления об Украине. Он заявил, что Украина "финансово несуществующая страна", и без поддержки партнеров война сразу закончится.

Об этом сообщает 24.hu.

"Украина в финансовом смысле – несуществующая страна, она не может сама себя финансировать. Вопрос в том, сохраним ли мы Украину или нет. Как только мы скажем "нет" – война закончится", - заявил он.

Орбан также подчеркнул, что Европа дает средства на украинские пенсии, заработные платы, потребности образования и здравоохранения.

"Так продолжать до бесконечности нельзя", - отметил он.

Из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Напомним, Венгрия остается единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.