Венгрия могла тайно предоставить свое воздушное пространство для доставки вертолетов в Украину, – Politico

Венгрия может тайно разрешать союзникам использовать свое воздушное пространство для перемещения вооружения на поле боя в Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на "слитые" в сеть секретные документы Министерства обороны США.

Как замечает издание, это могло произойти, несмотря на обещания запретить такие передачи и на фоне заявлений правительства Венгрии, пропагандирующих дружественные России нарративы.

По данным Politico, в одном из обнародованных секретных документов подробно описывается план, согласно которому украинские пилоты перелетят на вертолетах, предоставленных Хорватией, через воздушное пространство Венгрии. Если эта информация правдива, то это не только свидетельствует о том, что Венгрия пропускает вооружение через свое небо, но и противоречит сообщениям СМИ о том, что вертолеты будут доставлены по земле или по воздуху в Польшу.

Напомним, ранее The New York Times сообщила, что в сеть были "слиты" засекреченные западные документы. В частности, они касаются развития украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

В Офисе президента Украины и украинской разведке заявляли, что эта информация является фейком России. А министр обороны Украины Алексей Резников назвал утечку смесью правдивой и ложной информации.

В свою очередь Министерство юстиции США начало расследование инцидента. В ведомстве отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.