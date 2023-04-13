Байден предполагает, что в правительстве США практически нашли источник утечки информации

Президент Джо Байден предположил в четверг, что правительство США близко к идентификации лица, причастного к утечке информации и несет ответственность за раскрытие конфиденциальных государственных секретов, опубликованных в социальных сетях.

Байден выступал в Дублине, где встречается с президентом Ирландии. Это был первый раз, когда он прокомментировал утечку, пишет CNN.

"Как вы знаете, идет полномасштабное расследование. Сообщество спецслужб и Министерство юстиции. И они приближаются. У меня нет для вас ответа", — сказал Байден.

В среду стало известно, что стоящее за истоком лицо работало на военной базе и опубликовало конфиденциальные секреты национальной безопасности в онлайн-группе знакомых.

Автор утечки описывается как одинокий молодой человек и любитель оружия, который был частью чата из примерно двух десятков человек на Discord – социальной медиа-платформе, популярной среди видеоигр.

Байден сказал, что он озабочен только тем фактом, что утечка информации вообще произошла, а не ее содержанием.

Документы включают в себя подробные оценки разведки как союзников, так и противников, в том числе о состоянии войны в Украине и вызовах, с которыми сталкиваются Киев и Москва, поскольку война, кажется, зашла в тупик.

После утечки Пентагон начал ограничивать количество лиц, которые в правительстве получают высокосекретные ежедневные отчеты разведки. Кроме того, Министерство обороны США ограничило доступ к секретным документам, которые были "слиты" в сеть.