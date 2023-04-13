Байден припускає, що в уряді США практично знайшли джерело витоку інформації

Президент Джо Байден припустив у четвер, що уряд США близький до ідентифікації особи, яка причетна до витоку інформації і несе відповідальність за розкриття конфіденційних державних секретів, опублікованих у соціальних мережах.

Байден виступав у Дубліні, де зустрічається з президентом Ірландії. Це був перший раз, коли він прокоментував витік, пише CNN.

"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Спільнота спецслужб і Міністерство юстиції.І вони наближаються.У мене немає для вас відповіді", — сказав Байден.

В середу стало відомо, що особа, яка стоїть за витоком, працювала на військовій базі та опублікувала конфіденційні секрети національної безпеки в онлайн-групі знайомих.

Автор витоку описується як самотній молодий чоловік і любитель зброї, який був частиною чату з приблизно двох десятків людей на Discord – соціальній медіа-платформі, популярній серед відеоігор.

Байден сказав, що він стурбований лише тим фактом, що витік інформації взагалі стався, а не її змістом.

Документи включають докладні оцінки розвідки як союзників, так і супротивників, у тому числі щодо стану війни в Україні та викликів, з якими стикаються Київ і Москва, оскільки війна, здається, зайшла в глухий кут.

Після витоку, Пентагон почав обмежувати кількість осіб, які в уряді отримують високосекретні щоденні звіти розвідки. Окрім того, Міністерство оборони США обмежило доступ до секретних документів, які було "злито" в мережу.