Реальная стоимость тепла достигает 7 000 грн: кто покрывает разницу в тарифах между городами

Стоимость тепла в украинских городах существенно разнится. За тарифом стоят решения на трех уровнях: государство задает правила, город часто является и регулятором, и собственником предприятия, а менеджмент каждый день решает, как будет работать система.

Об этом говорится в аналитическом материале Dilo .

Для большинства теплопоставщиков базовым является постановление Кабмина №869. Оно позволяет закладывать в тариф плановые экономически обоснованные расходы и прибыль. Но подтвержденные расходы не обязательно минимальны.

Высокие потери в сетях, недозагруженные котельные или слишком большое потребление электричества тоже могут попасть в тариф. Поэтому НКРЭКУ предлагает стимулирующее регулирование: предприятию должно быть выгодно экономить, а не только обосновывать расходы.

Город может задавать вопросы к отдельным расходам и влиять на руководство своих коммунальных предприятий. Однако возникает конфликт: город одновременно является владельцем, утверждает тариф и годами поддерживает предприятие деньгами из бюджета вместо неприятных решений.

Ежедневные дела — какое оборудование покупать, какую котельную обновлять, как наладить ремонты, штат и закупки — уже ответственность менеджмента. Сам тариф лишь показывает, какие расходы можно включить в цену, но не отвечает на вопрос, могла ли бы система работать дешевле.

Как мораторий прячет разницу и накапливает долги

Мораторий не позволяет повышать суммы в платежках во время войны, но скрывает реальную стоимость тепла. К примеру, в Кропивницком люди платят 2 005,60 грн за Гкал, тогда как обоснованный тариф в феврале 2026 года составил 6 924,64 грн. В Хмельницком платят 1480,92 грн против 2673,66 грн реальной стоимости.

Эта разница превращается в долги и расходы для бюджетов:

в Черкассах по расчетному тарифу 2,6–2,7 тыс. грн за Гкал долг "Черкассытеплокоммунэнерго" перед "Нафтогаз Трейдинг" в 2026 году составил 213,4 млн грн, а невозмещенная разница в тарифах — 368,9 млн грн;

в Кропивницком по себестоимости тепла почти 6,9 тыс. грн за Гкал долг КП "Теплоэнергетик" за газ составил около 900 млн грн, а на 2026 год город выделил ему еще 250 млн грн поддержки.

Деньги, которые идут на поддержку теплопоставщиков, забирают у школ, транспорта, укрытий или другой инфраструктуры. Причем платят за это все жильцы, независимо от того, пользуются они централизованным теплом или нет. Кроме того, газ населению продают по пониженной цене 7,96 грн. за кубометр при реальной стоимости 24–30 грн., поэтому неэффективное потребление создает нагрузку еще и на государственный бюджет.

После завершения моратория просто перенести расходы в платежки не получится: из-за высоких цен люди начнут отключаться, тепла будут продавать меньше, а гигакалория станет еще дороже. Поэтому специалисты подчеркивают, что социальная поддержка из-за субсидий должна защищать людей, которые не могут оплатить услугу, а не покрывать какую-либо себестоимость конкретного способа отопления.

Напомним, ранее сообщалось, что теплокоммунэнерго просят правительство разблокировать 1 млрд грн в преддверии зимы и предупреждают о рисках для отопительного сезона, поскольку предприятия тепло- и водоснабжения заявили о более чем 1 млрд грн заблокированных Госказначейством платежей, из-за чего они не могут завершить ремонты, сформировать запасы горючего и материалов и своевременно выплатить зарплату.