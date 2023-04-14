Угорщина могла таємно надати свій повітряний простір для доставки гелікоптерів в Україну, – Politico

Угорщина може таємно дозволяти союзникам використовувати свій повітряний простір для переміщення озброєння на поле бою в Україну. Про це повідомляє Politico з посиланням на "злиті" в мережу секретні документи Міністерства оборони США.

Як зауважує видання, це могло відбутися попри обіцянки заборонити такі передачі й на тлі заяв уряду Угорщини, які пропагують дружні до Росії наративи.

За даними Politico, в одному з оприлюднених секретних документів детально описується план, згідно з яким українські пілоти перелетять на гелікоптерах, які надала Хорватія, через повітряний простір Угорщини. Якщо ця інформація правдива, то це не тільки свідчить про те, що Угорщина пропускає озброєння через своє небо, але й суперечить повідомленням ЗМІ про те, що гелікоптери будуть доставлені по землі або повітрям до Польщі.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомила, що в мережу було "злито" засекречені західні документи. Зокрема, вони стосуються розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.

В Офісі президента України та в українській розвідці заявляли, що ця інформація є фейком Росії. А міністр оборони України Олексій Резніков назвав витік сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

Своєю чергою Міністерство юстиції США розпочало розслідування інциденту. У відомстві зауважили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.