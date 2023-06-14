Сенатор США заблокировал продажу оружия Венгрии: это ответ на блокировку вступления Швеции в НАТО

Американский сенатор Джеймс Риш, являющийся главным республиканцом в Комитете по международным отношениям, заблокировал продажу оружия Венгрии на 735 млн долларов. Об этом пишет The Washington Post.

Он заявил, что Венгрия должна позволить Швеции вступить в НАТО, если хочет получить пакет вооружения, включающий, в частности, 24 батареи ракетных установок HIMARS и более 100 ракет.

"В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность правительству Венгрии по поводу его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Поскольку сейчас июнь, а этого еще не сделано, я решил, что продажа нового военного вооружения США Венгрии будет приостановлена", – сказал сенатор.

Как отмечает WP, решение затормозить поставки оружия Будапешту демонстрирует растущий гнев в отношении Венгрии со стороны сторонников НАТО, таких как Риш, который редко сдерживает продажи оружия странам в любой части мира.

В Штатах для значительных продаж вооружения необходимо разрешение от председателя и высокопоставленных членов комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей. Только после этого Госдеп США может публично уведомить о продаже.

Напомним, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако, если первая уже стала членом Альянса, то ратификацию заявки Швеции до сих пор затягивают Турция и Венгрия.

Анкара потребовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. Позже отношения между странами обострило сожжение Корана в Стокгольме.

В свою очередь, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач писал, что его страна не ратифицирует заявку, в частности, из-за "постоянного подрыва отношений со стороны Швеции".