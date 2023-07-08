Ердоган після зустрічі із Зеленським заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО

Туреччина готова докладати зусиль для встановлення справедливого миру в Україні і визнає, що наша держава заслуговує стати повноправним членом НАТО.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.

"Я поставив питання про членство України в альянсі НАТО і був радий почути, що президент Ердоган підтримує Україну в тому, щоб вона була членом НАТО", — сказав Зеленський.

Він подякував Туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

У своєму зверненні Ердоган підкреслив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

"Україна, без сумніву, заслуговує на членство в НАТО. Наше найщиріше бажання – якомога швидше повернутися до миру. Ми всіляко підтримаємо, і хочемо, щоб Україна воскресла після війни", - зазначив Ердоган.

Він додав, що турецькі будівельні компанії готові долучитися до відбудови України.

Водночас лідер Туреччини вкотре закликав закінчити війну РФ проти України за столом переговорів.

"Я хочу ще раз наголосити на тому, що від настання справедливого миру ніхто не програє. Ми докладатимемо зусиль, щоб справедливий мир був досягнутий за столом переговорів", - зазначив Ердоган.

Президент Туреччини підкреслив, що з часів анексії Криму його країна виступає за територіальну цілісність України. Ердоган зауважив, що впевнено дивитися у майбутнє йому допомагає боротьба кримськотатарського народу за свою свободу.

"Впевнено дивитися у майбутньому допомагає те, що наші брати кримські татари ведуть боротьбу за свободу", - сказав Ердоган.

Відповідаючи на запитання щодо можливого звільнення політичних в'язнів та військовополонених у РФ, Ердоган запевнив у продовженні зусиль в цьому напрямку, зокрема діалогу з Росією, та анонсував візит лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна до Туреччини наступного тижня.

Зауважимо, Туреччина досі не ратифікувала вступ Швеції до НАТО.Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Стокгольм виконав всі умови для вступу до Альянсу і тому Анкарі слід зняти заперечення проти такого розширення.

Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що дане рішення остаточно ще не ухвалене.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.