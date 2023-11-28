Україна почала перемовини з Італією про безпекові гарантії

Україна почала перший раунд консультацій з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії. Це передбачено спільною декларацією країн G7.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в "Групі семи" наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО", – зазначив Жовква.

Під час консультацій сторони узгодили графік подальшої комунікації та обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди.

Нагадаємо, Україна 17 листопада розпочала перший раунд переговорів із Німеччиною стосовно двосторонніх гарантій безпеки, як це передбачено декларацією країн "Великої сімки" про підтримку України, укладеною під час саміту НАТО 12 липня у Вільнюсі.

Гарантії від G7

Країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

Підписанти декларації пообіцяли працювати з Україною над конкретними зобов'язаннями та домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Ці зобовʼязання передбачатимуть зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.

До документа приєдналося вже 30 країн, але фактично переговори про гарантії безпеки наразі розпочалися лише з США, Великою Британією, Канадою, Японією та Францією. Крім того, наприкінці жовтня в ОП повідомляли про початок відповідних консультацій з Нідерландами.