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Україна розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій
Україна розпочала консультації з Європейським союзом щодо колективних безпекових гарантій у розвиток спільної декларації країн "Великої сімки" про підтримку України від 12 липня.
Як повідомили в Офісі президента перший раунд консультацій провів заступник його керівника Ігор Жовква із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.
"Майбутнє членство України в ЄС саме по собі є потужною гарантією безпеки для нашої держави та європейської спільноти загалом. Ми надзвичайно цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки та посилення стійкості України", – зазначив представник України.
Під час консультацій сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх безпекових гарантій ЄС з акцентом на безпеково-оборонному сегменті. Жовква відзначив вагомий внесок ЄС у зміцнення безпеки та обороноздатності України, зокрема шляхом підтримки її Збройних сил через Європейський фонд миру та діяльність Місії з військової допомоги Україні.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Заступник керівника ОП також передав Фрізу від імені президента Володимира Зеленського державну нагороду – орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його відзначено за вагомий внесок у зміцнення й підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Переговори щодо гарантій безпеки Україні
Нагадаємо, що 12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили декларацію про наміри розпочати переговори з Україною щодо встановлення на двосторонньому рівні безпекових зобов'язань щодо України.
Йдеться про зобовʼязання щодо постійного надання сучасної військової техніки та озброєння; підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО; підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України; підготовку та навчання українських сил; обмін розвідувальними даними; зміцнення економічної стабільності та стійкості України.
До цієї заяви приєдналося вже 30 країн, але фактично переговори про гарантії безпеки наразі розпочалися лише з країнами самої "сімки" (зокрема, США, Великою Британією, Канадою, Японією та Францією). 17 листопада було розпочато перший раунд переговорів і з Німеччиною, а 28 листопада - з Італією. Крім того, в наприкінці жовтня в ОП повідомляли про початок відповідних консультацій з Нідерландами.