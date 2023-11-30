Франція планує завершити угоду з Україною щодо безпекових гарантій до 2024 року

Франція має намір завершити двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною до початку 2024 року, заявив у середу речник її МЗС.

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Про це пише Reuters.

Речниця міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр розповіла, що робота щодо гарантій безпеки триває у співпраці з українськими партнерами. Франція працює над укладенням цієї угоди і сподівається завершити її до кінця цього чи початку наступного року.

Франція стала п’ятою державою G7 після США, Великої Британії, Канади та Японії, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

За її словами, угода окреслить рамки для довгострокової гуманітарної допомоги, підтримки реконструкції та військової допомоги.

Посилаючись на дипломатів видання повідомляє, що угода, більш імовірно, буде укладена на початку 2024 року

Інший дипломат розповів, що безпекові гарантії не передбачатимуть детальних фінансових цифр або зобов’язань як таких, оскільки уряд Франції не хоче, щоб текст йшов на затвердження парламенту.

"Наша пропозиція до них не містить цифр. Це скоріше наші цілі. Ми описуємо тип дій, які ми готові зробити з точки зору військової підтримки, економічної підтримки тощо", - сказав він.

На думку ще одного дипломата, українці хочуть подивитися, що їм пропонують американці і порівняти ці пропозиції з іншими країнами.

Гарантії безпеки від G7

Не маючи змоги приєднатися до НАТО, поки триває війна з Росією – враховуючи, що стаття 5 НАТО, яка передбачає, що напад на одного члена є нападом на всіх, може підштовхнути її до війни з Росією – Україна лобіювала довгострокові зобов’язання щодо безпеки зі свого основного спонсори.

Країни G7 у липня затвердили спільну декларацію підтримки України для зміцнення її фінансів і оборони проти Росії з метою стримування Москви від майбутньої агресії.

Країни, включно з Францією, ведуть двосторонні переговори з літа, але було мало деталей щодо того, що країни готові зробити, і оскільки війна вступає в свій другий рік, є знаки питання щодо того, наскільки відданими можуть бути союзники Києва.

Переговори про гарантії безпеки наразі розпочалися лише з США, Великою Британією, Канадою, Японією та Францією. Крім того, наприкінці жовтня в ОП повідомляли про початок відповідних консультацій з Нідерландами.

Додамо, що гарантії безпеки передбачатимуть:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Додамо, що до документа приєдналося вже 30 країн.