Франция планирует завершить соглашение с Украиной о гарантиях безопасности к 2024 году

Франция намерена завершить двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной до начала 2024 года, заявил в среду представитель ее МИД.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом пишет Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр рассказала, что работа по гарантиям безопасности продолжается в сотрудничестве с украинскими партнерами. Франция работает над заключением этого соглашения и надеется завершить его до конца этого или начала следующего года.

Франция стала пятым государством G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которым Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.

По ее словам, соглашение обрисует рамки для долгосрочной гуманитарной помощи, поддержки реконструкции и военной помощи.

Ссылаясь на дипломатов, сообщает, что соглашение, более вероятно, будет заключено в начале 2024 года.

Другой дипломат рассказал, что гарантии безопасности не будут предусматривать детальных финансовых цифр или обязательств как таковых, поскольку правительство Франции не хочет, чтобы текст шел на утверждение парламента.

"Наше предложение к ним не содержит цифр. Это скорее наши цели. Мы описываем тип действий, которые мы готовы предпринять с точки зрения военной поддержки, экономической поддержки", - сказал он.

По мнению еще одного дипломата, украинская хотят посмотреть, что им предлагают американцы и сравнить эти предложения с другими странами.

Гарантии безопасности от G7

Не имея возможности присоединиться к НАТО, пока идет война с Россией учитывая, что статья 5 НАТО предусматривает, что нападение на одного члена является нападением на всех, может подтолкнуть ее к войне с Россией, Украина лоббировала долгосрочные обязательства по безопасности своего основного спонсора.

Страны G7 в июле утвердили совместную декларацию поддержки Украины по укреплению ее финансов и обороны против России с целью сдерживания Москвы от предстоящей агрессии.

Страны, включая Францию, ведут двусторонние переговоры с лета, но было мало деталей о том, что страны готовы сделать, и поскольку война вступает в свой второй год, есть вопросы о том, насколько преданными могут быть союзники Киева.

Переговоры о гарантиях безопасности начались только с США, Великобританией, Канадой, Японией и Францией. Кроме того, в конце октября в ОП сообщали о начале соответствующих консультаций с Нидерландами .

Добавим, что гарантии безопасности будут предусматривать:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Добавим, что к документу присоединилось уже 30 стран.