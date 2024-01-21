- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Блокирование вступления в НАТО и отказ поставлять оружие: Фицо рассказал, что скажет Шмыгалю на встрече в Ужгороде
В среду, 24 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится в Ужгороде с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, чтобы заявить, что он против членства Украины в НАТО.
Об этом сообщает издание Standard.
Фицо анонсировал встречу в Ужгороде с украинским премьером Денисом Шмыгалем и заявил, что там он сообщит не только о намерении Словакии блокировать вступление Украины в НАТО, но и об отказе поставлять оружие. По его мнению, вступление Украины в военный альянс грозит Третьей мировой войной.
"Я знаю с чем иду на встречу с украинским премьером. Я иду с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются", – подчеркнул премьер-министр Словакии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Фицо также заявил, что "уважает" стремление Украины вступить в ЕС, но для этого страна должна выполнить все условия.
"В ЕС не может вступить страна, абсолютно не отвечающая никаким требованиям", - заявил он.
Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о прекращении военной помощи Украине во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи и в дальнейшем не будем оказывать военную помощь", - подчеркнул Калиняк.
Изменение курса Словакии относительно помощи Украине
30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых выступающая против поддержки Украины пророссийская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо одержала победу.
Бывший премьер получил высокие рейтинги, в частности, критикуя нынешнее правительство за его проамериканскую позицию.
"Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение", – заявлял Фицо.
Он считает, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем война в Украине.
Кроме того, Фицо заявлял о неэффективности санкций Запада против России и угрожал заблокировать вступление Украины в НАТО.
"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов", – сказал глава словацкого правительства.