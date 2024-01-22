Відповіли Фіцо: В МЗС попередили про ризики окупації Словаччини Росією, якщо вона "піде далі" України

В МЗС України прокоментували скандальну заяву прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з приводу того, що Україна повинна віддати частину своєї території, щоб покласти кінець війні.

Відповідь на це дав представник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни.

"Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв. Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", - додав речник МЗС.

Заява Фіцо щодо способу закінчення війни проти України

Нагадаємо, як повідомляє Politico, раніше Фіцо заявив, що єдиним способом завершити війну Росії проти України є передача Києвом частини українських територій окупантам.

"Прем‘єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо: "Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони [українці] чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", - навів його слова Ніколенко.

Зазначимо, що цю заяву Фіцо зробив за декілька днів до зустрічі із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка має відбутися 24 січня в Ужгороді.

Словацький прем‘єр-міністр повідомив, що зустрінеться зі Шмигалем для того, аби заявити, що Словаччина має намір не лише блокувати вступ України до НАТО, а й більше не буде постачати зброю.

"Я знаю з чим йду на зустріч з українським прем'єром. Я йду з гуманітарною допомогою, підтвердимо, що жодної зброї вони не отримуватимуть від словацької армії та з державних складів, скажу про те, що є речі, на які наші погляди повністю відрізняються", - підкреслив прем'єр-міністр Словаччини.

Нагадаємо, у вересні 2023 року у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких отримала перемогу проросійська партія Фіцо, що виступає проти підтримки України.

Додамо, що раніше міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про припинення військової допомоги Україні під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я не хочу постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку", – заявляв Фіцо.

Крім того, Фіцо говорив про неефективність санкцій Заходу проти Росії та погрожував заблокувати вступ України в НАТО.

Фото: ua.depositphotos.com