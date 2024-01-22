Ответили Фицо: В МИД предупредили о рисках оккупации Словакии Россией, если она "пойдет дальше" Украины

В МИД Украины прокомментировали скандальное заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Украина должна отдать часть своей территории, чтобы положить конец войне.

Ответ на это дал представитель МИДа Олег Николенко.

По его словам, не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны.

"Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края. Давайте говорить прямо: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Должны общими усилиями приближать украинскую победу", - добавил спикер МИД.

Заявление Фицо о способе окончания войны против Украины

Напомним, как сообщает Politico, ранее Фицо заявил, что единственным способом завершить войну России против Украины является передача Киевом части украинских территорий оккупантам.

"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо: "Должен быть некий компромисс. Почему они [украинцы] ожидают, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", - привел его слова Николенко.

Отметим, что это заявление Фицо сделал за несколько дней до встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в Ужгороде.

Словацкий премьер-министр сообщил, что встретится со Шмыгалем для того, чтобы заявить, что Словакия намерена не только блокировать вступление Украины в НАТО, но и больше не будет поставлять оружие.

"Я знаю с чем иду на встречу с украинским премьером. Я иду с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и государственных составов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются", – подчеркнул премьер-министр Словакии.

Напомним, в сентябре 2023 года в Словакии прошли парламентские выборы, на которых одержала победу пророссийская партия Фицо, выступающая против поддержки Украины.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о прекращении военной помощи Украине во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение", – заявлял Фицо.

Кроме того, Фицо говорил о неэффективности санкций Запада против России и угрожал заблокировать вступление Украины в НАТО.

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