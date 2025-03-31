Правительство продлило действие ПСО на рынке газа до конца октября 2025 года

Кабинет министров Украины принял решение о продлении до 31 октября 2025 года положения о специальных обязательствах (ПСО) на рынке природного газа. Предварительно действие этого механизма должно было завершиться 30 апреля 2025 года.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет ЕxРpro.

Соответствующие изменения утверждены постановлением №356 от 28 марта 2025 года, которое вступает в силу с 1 апреля. Согласно документу, в список компаний с возложенными специальными обязательствами добавлена "Укрнафта", причем по более высокой цене продажи газа.

По обновленным условиям "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз" будут продавать газ НАК "Нафтогаз Украины" по неизменной цене 7,24 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). В то же время для "Укрнафты" установлена более выгодная цена — 12 тыс. грн за аналогичный объем.

Постановлением также изменены цены на газ для разных категорий энергогенерирующих предприятий:

Для ТЭС и ТЭЦ, работающих в конденсационном цикле, повышены с 10,95 до 14 тыс. грн,

Для ТЭЦ в теплофикационном цикле выросла с 16,5 до 18 тыс. грн,

Для газопоршневых и газотурбинных установок с производством только электроэнергии снижено с 16,5 до 14 тыс. грн,

Для комбинированных установок (электрическая и тепловая энергия) увеличен с 16,5 до 18 тыс. грн

Одновременно правительство ограничило срок действия нормы по реализации газа операторам газораспределительных систем по цене ПСО компанией "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины".

Если раньше это положение действовало на период военного положения и шесть месяцев после его завершения, то теперь срок четко определен до 31 октября 2025 года.

Причины изменений

Действующее постановление предусматривает поставку природного газа для отдельных категорий потребителей по специальным льготным ценам на условиях ПСО. Кроме того, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения до завершения военного положения. Правительство решило продолжить действие текущих цен во избежание социального напряжения.

Еще одним фактором пересмотра сроков ПСО стала подготовка к следующему отопительному сезону. Из-за российских атак в феврале-марте объемы внутренней добычи газа сократились, и страна нуждается в значительных объемах импорта. По оценкам до 1 ноября 2025 года Украине необходимо импортировать 4,5-4,6 млрд кубометров природного газа.

Добавим, что только в течение февраля 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.