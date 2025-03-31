Уряд продовжив дію ПСО на ринку газу до кінця жовтня 2025 року

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження до 31 жовтня 2025 року положення про спеціальні зобов'язання (ПСО) на ринку природного газу. Попередньо дія цього механізму мала завершитися 30 квітня 2025 року.

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Про це пише ЕxРpro.

Відповідні зміни затверджено постановою №356 від 28 березня 2025 року, яка набуває чинності вже з 1 квітня. Згідно з документом, до переліку компаній з покладеними спеціальними зобов'язаннями додано "Укрнафту", причому за вищою ціною продажу газу.

За оновленими умовами, "Укргазвидобування" та "Чорноморнафтогаз" продаватимуть газ НАК "Нафтогаз України" за незмінною ціною 7,24 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). Натомість для "Укрнафти" встановлена більш вигідна ціна — 12 тис. грн за аналогічний обсяг.

Постановою також змінено ціни на газ для різних категорій енергогенеруючих підприємств:

Для ТЕС і ТЕЦ, що працюють у конденсаційному циклі — підвищено з 10,95 до 14 тис. грн,

Для ТЕЦ у теплофікаційному циклі — зросла з 16,5 до 18 тис. грн,

Для газопоршневих і газотурбінних установок із виробництвом лише електроенергії — знижено з 16,5 до 14 тис. грн,

Для комбінованих установок (електрична та теплова енергія) — збільшено з 16,5 до 18 тис. грн

Одночасно уряд обмежив термін дії норми щодо реалізації газу операторам газорозподільних систем за ціною ПСО компанією "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Якщо раніше це положення діяло на період воєнного стану та шість місяців після його завершення, то тепер термін чітко визначений — до 31 жовтня 2025 року.

Причини змін

Діюча постанова передбачає постачання природного газу для окремих категорій споживачів за спеціальними пільговими цінами на умовах ПСО. Окрім цього, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення до завершення воєнного стану. Уряд вирішив продовжити дію поточних цін, щоб уникнути соціального напруження.

Ще одним фактором перегляду термінів ПСО стала підготовка до наступного опалювального сезону. Через російські атаки у лютому-березні обсяги внутрішнього видобутку газу скоротилися, і країна потребує значних обсягів імпорту. За оцінками, до 1 листопада 2025 року Україні необхідно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів природного газу.

Додамо, що лише протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.