Как российские атаки влияют на украинский газовый рынок

Россия в последние месяцы неоднократно атаковала объекты украинской газодобычи, преимущественно на Востоке Украины. Российские обстрелы оказали существенное влияние на газовый рынок Украины, изменяя баланс рынка и заставляя его перестраиваться под новые реалии. Помимо прямого влияния – сокращения объемов добычи природного газа – российские атаки оказывают также и косвенное влияние, увеличивая расходы как государства, так и частных компаний. Попробуем подробнее разобрать основные последствия российских ударов.

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Сокращение добычи газа

Прежде всего прямым следствием российских атак стало заметное сокращение объемов добычи природного газа в Украине. Точные цифры сокращения добычи не разглашаются, однако, по сообщению Reuters добыча газа в Украине упала на 40% после российских атак в феврале. Скорее всего, с тех пор уже удалось восстановить часть поврежденных мощностей, однако вернуться к уровню января 2025 года пока не удалось.

От российских обстрелов пострадали как государственные добывающие компании, так и работающая в Харьковской и Полтавской областях часть частных компаний. В течение февраля-марта враг нанес по меньшей мере 5 массированных обстрелов газодобывающих объектов.

Сокращение объемов добычи природного газа привело к росту цен на внутреннем рынке. Так, в середине февраля цены на газ на украинском рынке превысили 22 000 грн/тыс. куб м (с НДС), достигнув самого высокого уровня за последние два года, с февраля 2023 года.

Увеличение импорта

В связи с обвалом внутренней добычи природного газа в результате российских атак Украина в феврале вынужденно увеличила объемы импорта природного газа, чтобы покрыть потребление газа, которое на фоне холодной погоды заметно выросло. Так, по итогам прошлого месяца импорт природного газа составил почти 512 миллионов кубометров, что явилось самым высоким месячным значением за 1,5 года.

Большую часть природного газа импортировали компании группы "Нефтегаз", что привело к дополнительным затратам на закупку газа в Европе. Компания преимущественно использовала собственные средства для покупки природного газа, однако проводила ряд переговоров с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Международным валютным фондом (МВФ) и отдельными странами для привлечения дополнительных средств на импорт газа. К примеру, сообщалось, что Норвегии выделит около 380 миллионов евро на закупку газа, восстановление электросетей, аварийные генераторы и ядерную безопасность.

Расходы добытчиков

Важна новая проблема, с которой сталкиваются добытчики, чьи объекты пострадали от российских атак. Действующим законодательством предусмотрена 100% предоплата добывателями за заказные мощности на вход в газотранспортную систему на период заказа (день, месяц, квартал или год). Большинство компаний заказывает мощности на вход на долгосрочный период – от месяца до года. В то же время после потерь добычи компании не используют на полную заказанную мощность, однако возможности вернуть средства нет.

Кроме того, вследствие повреждения или разрушения установок, обеспечивающих подготовку газа, часть поступающих в ГТС объемов не соответствует физико-химическим показателям Кодекса ГТС. В результате добыватели дополнительно платят штрафы за несоблюдение требований к качеству природного газа. Поскольку часть объектов остается разрушенными, а для восстановления нужно время, компании продолжат терять средства.

Среди предложений, звучащих между участниками рынка, есть осуществление оплаты за бронирование мощностей на вход в ГТС по факту их использования, а также приостановка применения штрафных санкций за несоблюдение требований к качеству природного газа.