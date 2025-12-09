РФ атаковала дронами газовую инфраструктуру "Нафтогаза": есть разрушения

Утром 9 декабря российская армия в очередной раз атаковала ударными дронами объекты газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". Враг целил критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение для украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Отмечается, что пострадавших нет, зафиксировано повреждение.

"Специалисты компании и оперативные службы уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего возобновления работы поврежденных объектов", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Он добавил, что работники компании занимаются ликвидацией последствий всех предыдущих российских атак на газовую инфраструктуру.

Атаки на газовую инфраструктуру

2 декабря российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа.

8 ноября российские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины.

28 октября российская армия седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре. В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.